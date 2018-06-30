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Otomobil hırsızları polisten kaçamadı

İstanbul'dan çaldıkları iki otomobilin motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları tespit edilen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelenerek durdurdukları iki otomobilin motor ve şase numaralarını kontrol ettiklerinde, numaraların kazınarak yerine farklı motor ve şase numarası yerleştirildiğini tespit edince olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bir otomobilin 18 Nisan 2017 günü İstanbul Pendik ilçesinden, diğer otomobilin ise 30 Aralık 2017 günü İstanbul Ümraniye ilçesinden çalındığı tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan her iki otomobili çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, M.Z.Ö. (43) isimli şüpheliyi İzmit'te, E.B. (48) isimli şüpheliyi iae Körfez ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden M.Z.Ö'nün her iki otomobili de çaldığı, diğer şüphelinin ise her iki otomobilin motor ve şase numaralarını değiştirirek sattığı tespit edildi. İşledikleri çeşitli suçlardan kayıtları olan her iki şüpheli de tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 15:20 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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