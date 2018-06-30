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Vali Aksoy, Belçika Büyükelçisi’ni ağırladı

Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, Vali Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu.

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Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, İstanbul Belçika Başkonsolosu Sophie De Smedt ve Belçika Flaman Ticaret Temsilcisi Ezgi Çerli, Vali Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik Şeref Defterini imzalayan Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, beraberindekilerle Valilik makamına geçerek Vali Aksoy ile bir süre sohbet etti. Vali Hüseyin Aksoy da Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe’ye ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

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