Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, İstanbul Belçika Başkonsolosu Sophie De Smedt ve Belçika Flaman Ticaret Temsilcisi Ezgi Çerli, Vali Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik Şeref Defterini imzalayan Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, beraberindekilerle Valilik makamına geçerek Vali Aksoy ile bir süre sohbet etti. Vali Hüseyin Aksoy da Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe’ye ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.
Bugün 15:21 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:23 TSİ )
Vali Aksoy, Belçika Büyükelçisi’ni ağırladı
Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe, Vali Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz