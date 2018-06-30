Bayram: Ramazan ayında 423 talep alındı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve iştiraklerdeki tüm idareciler Ramazan ayı boyunca Kocaeli genelindeki ilçe mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yöneticiler vatandaşlarla birebir iletişim kurarak, mahallelerdeki eksiklikleri ve diğer talepleri aldı. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan alınan talep ve istekleri değerlendirerek büyük oranda sonuçlandırdı.

“İHTİYAÇLARINI GİDERDİK”

Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hepimiz özellikle Ramazan ayı boyunca mahallelere gittik, camilere gittik. Orada vatandaşlarımızla buluştuk. İhtiyaçları varsa vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Sadece dinlemekle kalmadık, icraatlarla eksiklikleri giderdik. Ramazan ayının bereketiyle birlikte vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler de çok olumlu oldu. Bu kentteki yaşayan insanlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.

“MARKA BİR BELEDİYEYİZ”

Başkan Karaosmanoğlu, “Arkadaşlar Ramazan boyunca yaptığınız bu güzel çalışmayı bundan sonra da ivmesini artırarak devam ettireceğiz. Bundan sonra cuma günleri mahallelerimizde hepimiz vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onlarla birlikte olacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız. Bir belediye başkanı sorumluluğuyla sabırla ve güler yüzümüzle vatandaşlarımızla birebir ilgilenmeye devam edeceğiz. Bizler dava ve görev adamıyız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak marka bir belediyeyiz” şeklinde konuştu.

“423 TALEP GELDİ”

Bu Ramazan ayını diğer Ramazan aylarından daha farklı bir şekilde geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter İlhan Bayram ise “Biz Büyükşehir olarak vatandaşımıza hizmet etmekten sorumlu bir kurumuz. Bu çalışmamızla vatandaşlarımızın taleplerini onların yanına giderek, mahallelerine giderek yerinde almış olduk. Bu çalışmamızda vatandaşlarımızdan 423 talep ve istek geldi. Bu talep ve istekler değerlendirildi, şuanda 411’i cevaplandırılarak istek ve talepler yerine getirildi. Geri kalanları ise hızlı bir şekilde cevaplandıracağız” ifadesini kullandı.