Lastik İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin 10.olağan kongresi sendikaya ait olan Başiskele’deki TrypByWyndham Otel’de gerçekleştirildi. Lastik İş Sendikası’nın İzmitli Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede bir dönemdir Kocaeli şube başkanlığı görevini yürüten Tezcan Ay görevini bıraktığını açıkladı. Kongreye tek aday olarak giren Yusuf Bayraktar, Lastik Sendikası Kocaeli Şubesi’nin yeni başkanı oldu.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Kongrenin divan başkanlığını Lastik İş Gebze Şube Başkanı Ziya Ünal üstlenirken katip üyeliklerini ise İstanbul Şube Başkanı Ali Öztürk ve Adapazarı Şube Başkanı Mustafa Sipahi üstlendi. Yaklaşık 5 bin üyesi bulunan sendikanın kongresinde 200 kişinin oy kullanma hakkı bulunurken kongre sonunda 5 kişilik yönetim kurulu üyesi, 3 kişilik denetim kurulu üyesi, 3 kişilik disiplin kurulu üyesi ve 169 kişilik üst kurul delegesi belirlendi.

HAKKINIZI HELAL EDİN

Kongrede görevini bıraktığını açıklayan sendikanın Kocaeli şube başkanı Tezcan Ay yaptığı veda konuşmasında “Ben veda konuşması yapacağım. Ben bu sendikada 30 yıl hizmet verdim. 21 yılı temsilcilik, denetim kurulu ve şube yöneticiliği yaptım. Ağabeyim ve genel başkanım Abdullah Karacan’a çok teşekkür ederim. Göreve ilk geldiğinde sendikamızı geleceğin sendikası yapacağız demişti. Senden Allah razı olsun başkanım sendikamızı geleceğin sendikası yaptık. 21 yıllık sendikal düşüncem 21 yıl önce neyse bugünde odur. Hakkınızı helal edin” ifadelerinde bulundu.

HİÇ BİR KIRGINLIĞIMIZ OLMADI

Ardından kürsüye gelen Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, “Biliyorsunuz burada görevi kendi istekleriyle sonlandırmış olan arkadaşların konuşmaları beni de duygulandırdı. Burada bu görev süresi içinde bu beraberliği sonlandırmış arkadaşlarımız gelip giden arkadaşlarımız değil. Bu işin içinde beraber görev yaptığımız arkadaşlar. Bugün görevi bırakıyorum diyen arkadaşlarımızın sendikal hareket içerisinde 25 yıldır görev yapan arkadaşlarımız. Ne oldu? Neden bırakıldı gibi sorulara gerek yok. Çünkü bir sebep yok. Bunun farklı anlamda olduğunu düşünüp konuşanlar olacaktır. Bizim kendi içinde birlik beraberlik olduğumuz kadar dışarda fitne içerisinde olan insanlarda vardır. Ben bugün görevi bırakan arkadaşlarımızın yaşadığı duyguyu yaşıyorum. Hiç birisiyle hiçbir kırgınlığımız olmadı. Onlar benim her zaman değerli dostlarım olarak kalacaktır” dedi.

BU OTELİN VE TESİSLERİN SAHİBİ SİZLERSİNİZ

Konuşmalarına devam eden Karacan, “Bugün burada kendi mekanımızdayız daha açılışını yapmadan buranın sahipleri siz olduğunuz için sizlerle bu atmosferi paylaşmadan bu açılışı yapmayacağımızı söyledik. Buranın esas sahipleri sizlersiniz. Bu otelin ve tesislerin esas sahipleri olarak buradasınız. Allah’a şükrediyoruz ki size vermiş olduğumuz sözleri tamamlayıcı bir hale getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

50 TANE TAŞERON FİRMASI FABRİKALARDAN ATTIK

Konuşmalarına devam eden Karacan, “Ülkede çok uzun yıllardan beri taşeronlaşma ile alakalı sıkıntılar vardır. Herkesin dillerindedir. Siyasilerin dilinden de düşmez. Taşeronlaşmaya hayır deniliyor. Türkiye’de taşeronlaşmada örgütlenmede değil. Sözde deniliyor fakat biz 50 tane taşeron firmasını fabrikaların dışına atmayı başardık. Çıkarmayı değil atmayı başardık. İş söylemle olmaz. İş düşündüğün siyasal yapı için konuşmakla olmaz. İnsanları siyasi düşüncelerinden dolayı dışlamak kolaydır. Fakat ben inandıklarımı yaptığım için onlardan öne çıkıyorum. Eğer siyasi düşüneceksek parti kurmamız lazım. Sivil toplum kuruluşlarında siyasi düşünceler olabilir. Fakat sendikada amaç hak kavramını korumaktır” şeklinde konuştu.

BU ÜLKEDE ALIM GÜCÜ DÜŞMÜŞTÜR

Karacan, “Taşeron sıkıntısının yanında bu ülkede işsizlik var. Bu ülkede üniversite mezunu olmuş beyinler var. Pırlanta gibi insanlar. Bu insanların anneleri babaları çocukları bu ülkeye faydalı olsun diye yetiştirdiler. Bulunduğumuz durumda Türkiye’nin yaşam standartlarına bakıldığında herkesin alım gücü düşmüştür. Asgari ücret alanında alım gücü düşmüştür. Bizim sendikal mücadelemize baktığımızda sadece Kocaeli bölgesinde ahkam kesen sendikalar var. Siyasi yakınlık gösterip mikrofonu alınca ahkam keserler. Ama icraatleri yoktur. Sen ahkam kesiyorsun ama ulan tabanına sorsana senden memnun mu? İşten onlar haklarını alamıyor. Biz hakkımız alıyoruz. Siz hiç Türkiye’de duydunuz mu kişi başına 10 bin lira para istiyoruz diyen? Bunları görmemiz lazım bunları yaşamamız lazım. Öyle ahkam keserek insanların karşısına çıkarak hayali şeyler anlatmayacaksınız. Onun için duygularımız bu nokta da birleşiyor” ifadelerinde bulundu.

ARKAMDAN KONUŞAN ŞEREFSİZDİR!

Sendika içinde veya dışındaki dedikodulara oldukça sert tepki gösteren Karacan, “Bugüne kadar her şeyim şeffaf olmuştur. Yaptığımız tüm işleri bütün herkes bilmiştir. Toplu iş sözleşme görüşmelerimiz herkese açık olmuştur. Buradaki topluluk bizim her şeyimiz bilmektedir. Bugün burada konuşan konuşsun. Ama bugün değil yarın konuşana benim konuşmam çok sert olacaktır. Bugün burada konuşulacaksa konuşulsun. Fakat benim hakkımda dedikodu yapan. Benim arkamdan konuşan yüzüme konuşmayan arkamdan fiskos yapan kişiler en adi namussuz ve şerefsizdir. Benim patronum sizlersiniz. Bana Goodyear’ın veya Pirelli’nin sahipleri gelip patronluk taslayamaz. Çünkü benim patronum sizlersiniz” dedi.

YUSUF BAYRAKTAR’IN YÖNETİM LİSTESİ

Yönetim Kurulu

Yusuf Bayraktar, Gökhan Atalay, Akın Giray, Remzi Gürgün, Bora Altay

Disiplin Kurulu

Hasan Karacan, Aytaç Gürkan Eren, Mert Tayfun Teber

Denetleme Kurulu

İsa Fatih Korkmaz, Samet Soydabaş, Hilmi Şen