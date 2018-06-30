Güneş: İşimize sımsıkı sarılmalıyız

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, ikincisi gerçekleştirilen personel günleri kapsamında hastanede görev yapan veri hazırlama personelleri ile bir araya geldi. Çalışanların güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasının büyük önem arz ettiğini ifade eden Başhekim Güneş, “Vatandaşların da verilen hizmetten memnun kalması için hep birlikte çözümler üretmeliyiz. İşini severek ve içinden gelerek yapanlar her zaman kaliteli işler yapmış ve topluma daha faydalı olmuşlardır. Bu sebeple işimize sımsıkı sarılmalı ve hastalarımızın memnun ayrılmasını sağlamalıyız” dedi.

“EMPATİ YAPILMALI”

Başhekim Güneş, “Tüm hastane çalışanları olarak bizlerden beklenen sadece hastalarımızın iş ve işlemlerini halletmek değil, onların sesine kulak vermek, empati yapmak, onları dinlemek ve yardımcı olabilmektir” şeklinde konuştu. Sohbet toplantısında, personellerin istek ve taleplerini içeren görüş alışverişinde bulunuldu. Sıkıntılar, çalışma şartlarındaki fiziki problemler, zorluklar gibi birçok görüş ve öneriler çalışan personellerin duygu ve düşünceleriyle değerlendirildi.