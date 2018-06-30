Özel Adım öğrencileri 100 kilo plastik atık topladı

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, plastik atıkların kaynağından ayrı şekilde toplanması projesini sürdürüyor. Bu kapsamda Özel Adım Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğretmeni Hakan Doğan, öğrenciler Melike Nur Akyol, İsmail Çulha ve Eyüp Öztürk topladıkları 100 kilogram plastik kapak ve atıkları İzmit Belediyesi yetkililerine teslim etti.

“EKONOMİYE KATKI”

İzmit Belediyesi yetkilileri, “Özel Adım Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, bizim bu çalışmalarımızı bildikleri için topladıkları kilolarca plastik kapak ve atığı bize getirdi. 10 kilo plastik atığın geri dönüşümü sonucunda hem çevremiz kirlenmekten kurtulacak, hem de geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlanmış olacak” dediler.