Büyükşehir Çağrı Merkezi daha hızlı sorun çözecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Çağrı Merkezi, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Çağrı merkezi hizmetinde yeni sisteme geçen Büyükşehir, vatandaşların sorunlarını birçok mecradan alıp, daha hızlı bir şekilde değerlendirebilecek. Büyükşehir’in ilgili birimlerinde görev yapan personellere yeni sistemle alakalı eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda verilen eğitime, birimlerin ilgili personelleri katıldı.

GÜNLÜK 5 BİN ÇAĞRI KAYDI

Farklı uzmanlık alanlarında birçok personelin görev aldığı Çağrı Merkezi’nde günlük ortalama 5 bine ulaşan çağrı kaydıyla hizmet veriliyor. Çağrı Merkezi numarasını tuşlayan vatandaşların talepleri ilgili birimlere aktarılıyor. Başvuru yapılan birimden gelen cevaplar, çağrı merkezi birimi tarafından vatandaşa iletiliyor. Çağrı merkezine telefonla ulaşan vatandaşlar yeni sistemle birlikte sosyal medya hesaplarından da taleplerini iletebilecek. Çeşitli mecralardan taleplerini bildiren vatandaşlar, web sitesindeki takip sisteminden taleplerinin ne durumda olduğunu görebileceği gibi e-posta ve SMS ile de bilgilendirilecek.

2 AYRI NOKTADA

İzmit ve Gebze’de bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Bankoları ile 2 ayrı noktada vatandaşın tüm sorunlarını çözmek için yüz yüze temas kuruyor. Vatandaşlar ulaşım konusunda otobüs sefer saatleri, anlık olarak kullanacağı otobüsün konumu, güzergâh, ücret bilgisi gibi bilgileri Çağrı Merkezi personelinden alabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların da aradığı merkeze, sosyal yardım hizmetleri ile alakalı bilgiler de sorulabiliyor.