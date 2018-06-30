‘Bir Yasin de sen oku’ etkinliği devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’un seneyi devriyesinde bir kez daha Kocaeli halkını 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okumaya davet ediyor. 251 şehit için 251 bin Yasin okunması hedeflenen organizasyonda Yasin-i Şerif’ler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, 15 Temmuz ve bu topraklar için can veren tüm şehitlerimiz için düzenlenen etkinlikte 564 bin 688 Yasin okunmuştu. Şehitler için Yasin-i Şerif okuma etkinliği bu yıl kendi rekorunu kırması bekleniyor. Yasin okumak isteyenler www.duayadavet.org web sitesinden kayıt yaptırabiliyor.

HATİM DUASI 15 TEMMUZ’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ÖNDER ve Kocaeli İl Müftülüğü paydaşlığında gerçekleştirilecek programda okunan Yasin-i Şeriflerin hatim duası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazar Alanı)’nda düzenlenecek. Geceye katılan vatandaşlar temsili olarak Milli İrade ve Demokrasi nöbeti tutmaya davet edilecek.