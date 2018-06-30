Aksoy’dan Kabotaj Bayramı mesajı!

Bayramın 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında yapılacak her türlü ticari faaliyetinin gerçekleşmesinin Türk bayraklı gemilerle ve Türk vatandaşlarınca yapılacağı, denizlerin yarattığı ekonomik kazanımlardan ulusumuzun yararlanacağının hüküm altına alınacağını belirten Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

EKONOMİYE KATKI SUNUYOR

“20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilip, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile de yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyetleri sona ermiş, denizcilik sektörünün gelişmesi için önemli bir süreç başlamıştır. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, denizciliğin gelişmesi için bir dönüm noktasıdır. Bugün, uluslararası rekabete açık denizcilik sektörü; büyüyen deniz filolarıyla, güçlenen alt yapısıyla, modern tersaneleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır.”

BAYRAMI KUTLADI

“Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin sahip olduğu zengin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, dünya deniz taşımacılığındaki payını artırmak ve rekabet gücümüzü yükseltmek ortak dileğimizdir. Donanma kenti olan ilimiz de hizmet veren 35 limanıyla ve balıkçı barınaklarıyla bu potansiyele önemli katkılar sunmaktadır. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nızı kutluyorum.”