İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir öğrenci yurdu inşaatının hemen önündeki 15 metre derinliğindeki havalandırma bacasından yavru kedi sesi duyan inşaat işçileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar olan havalandırma bacasına önce kompresörle hava verdi. Daha sonra beline bağladığı kemerle halat ve çeşitli malzemelerle yaklaşık 15 metre derinliğindeki havalandırma bacasıdan içeri giren bir itfaiye eri, yavru kediyi sopalı file ile bulunduğu yerden ararak yukarıya çıkartmayı başardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedinin bacağında kırık ya da incinme olduğu tahmin edilirken boş bir koliye konulan yavru kedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
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15 metrelik havalandırma bacasına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
İzmit Kabaoğlu Mahallesinde yapımı devam eden bir yurt inşaatının 15 metre derinliğindeki havalandırma bacasının içine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz