15 metrelik havalandırma bacasına düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir öğrenci yurdu inşaatının hemen önündeki 15 metre derinliğindeki havalandırma bacasından yavru kedi sesi duyan inşaat işçileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar olan havalandırma bacasına önce kompresörle hava verdi. Daha sonra beline bağladığı kemerle halat ve çeşitli malzemelerle yaklaşık 15 metre derinliğindeki havalandırma bacasıdan içeri giren bir itfaiye eri, yavru kediyi sopalı file ile bulunduğu yerden ararak yukarıya çıkartmayı başardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedinin bacağında kırık ya da incinme olduğu tahmin edilirken boş bir koliye konulan yavru kedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.