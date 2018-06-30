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CHP'li yönetici İDAM istedi!

CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları'nda yönetici olan Burcu Yazıcı, idam istedi.

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CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları'nda yönetici olan Burcu Yazıcı, çocuklara yönelik cinsel ve fiziksel şiddet olaylarını öne sürerek idam getirilmesini istediğini söyledi. Yazıcı, isteğini savunan uzun da bir paylaşım yaptı.

Yazıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“#IDAM gelsin dediğim de sen de mi Burcu diye karsı çıkıp insanların yaşamlarının kutsallığını Avrupa İnsan Haklarından bahsedenlere gülüyorum artık ve evet #İdam gelmeli çocuklarımıza dokunanlara.. Bisiklete biniyordu sadece, şarkılar söylemekti yaz tatilinde oyun oynamaktı. Okuluna gidecek, belki öğretmen olacaktı, belki doktor, kim bilir belki de bir ilahiyatçı, okumayacaktı belki de ama yasayacaktı... Sen pislik ellerini sürmeseydin Eylül'e bisikletine binmeye devam edecekti. Annesi saçlarını yapacaktı, babası elinden tutup parka götürecekti sen çocuk bedenine, pembe hayallerine karabasan gibi çökmeseydin.. Leyla Eylül Ayşe Melike ismin ne önemi var biri 5 diğeri 8 yaşında 3 aylık bebekde var aralarında.. çocuklarımızın hayatlarını hayallerini öldürenler yaşıyor hala.. Bir bebeğin iç organlarının parçalanarak yaşama tutunamaması, diğerinin boğulup gömülmesi. Çok değil istediğimiz yasatabilmek evlatlarımızı, sadece kendi tercihi diyerek hafifletilen iyi hali kravata verilenlerin yaşamasından bahsetmiyoruz hemde çocukların parkta oyuncaklarla sokakta bisikletle yaşamasından bahsediyoruz.”

Bugün 15:57 TSİ - Siyaset

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