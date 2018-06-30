Gazetemizde 7 yıldır çalışan Seda Demiral, dün itibariyle görevini Artun Umur Elmaser’e devretti. 2011 yılında stajyer muhabirlik için gazetemize başvuru yapan Demiral, zamanla işinde gösterdiği başarı neticesinde editör olarak yazı işlerine dahil oldu. Nişanlısı Ümit Yaldız ile evlilik kararı alan Demiral, yakın zaman sonra yaşamını Tekirdağ’ın şirin tatil köyü Kumbağ’da sürdürecek. Demiral’a gazetemiz olarak ileriki hayatında başarı ve mutluluk dileriz.
Bugün 16:03 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 16:55 TSİ )
Teşekkürler Seda Demiral
Gazetemizde 7 yıldır çalışan Seda Demiral, bugün itibariyle görevini Artun Umur Elmaser’e devretti.
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Bugün 16:03 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz