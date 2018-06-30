Teşekkürler Seda Demiral

Gazetemizde 7 yıldır çalışan Seda Demiral, dün itibariyle görevini Artun Umur Elmaser’e devretti. 2011 yılında stajyer muhabirlik için gazetemize başvuru yapan Demiral, zamanla işinde gösterdiği başarı neticesinde editör olarak yazı işlerine dahil oldu. Nişanlısı Ümit Yaldız ile evlilik kararı alan Demiral, yakın zaman sonra yaşamını Tekirdağ’ın şirin tatil köyü Kumbağ’da sürdürecek. Demiral’a gazetemiz olarak ileriki hayatında başarı ve mutluluk dileriz.

Gazetemizde Seda Demiral için veda pastası kestik.