Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki üst geçitte bir kadının taciz edildiği şikayeti üzerine, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından kaçtığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli İ.E. (25), savcılık sorgusundan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından sabıka kaydının da olduğu öğrenildi.
Bugün 09:40 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:14 TSİ )
Taciz iddiasına tutuklama
Gebze ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz