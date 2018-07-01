Taciz iddiasına tutuklama

Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki üst geçitte bir kadının taciz edildiği şikayeti üzerine, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından kaçtığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli İ.E. (25), savcılık sorgusundan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından sabıka kaydının da olduğu öğrenildi.