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Önce okula sonra nikah masasına

İzmitte evlenecekler önce evlilik okuluna gidiyor daha sonra nikah masasına oturuyorlar.

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İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce açılan evlilik okulunda evlilik arifesindeki çiftlere uzman psikolog tarafından iletişim hukuk ve sağlık alanında eğitim veriliyor. Yunus Emre Kültür Merkezindeki Evlilik Okulundaki eğitimlerin her hafta Perşembe 18:00 20:00 saatleri arasında verildiğini söyleyen yetkililer okulda ailenin milli manevi ve toplumsal önemi yeni evlenecek çiftlere anlatıp gelecekte doğabilecek sorunlara engel olma evlilikte iletişim konusunda bilinci artırma aile yönetimi ve eş uyumu konusunda verilen eğitimlerle  mutlu huzurlu ve sağlıklı evliliğin temelleri atılıyor. Şimdiye kadar bine yakın çift okuldaki eğitimlere katıldı dediler.  Eğitime katılan çiftler de evlilik okulunu çok faydalı bulduklarını belirterek İzmit Belediye Başkanı Prof. Dr. Nevzat Doğana teşekkür ettiler.

Bugün 10:10 TSİ - Gündem

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