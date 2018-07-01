Vali Aksoy: Sporcu potansiyelimiz yüksek  

TOPLAM 549 KULÜBÜMÜZ VAR

Vali Aksoy, spor konusundaki fikirlerini de açıklarken “Kocaeli'nde spora baktığımızda, toplamda 176 bine ulaşan bir sporcu sayısına sahibiz. Engelli sporcularımız için bu konuda faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerimiz de var. Kocaeli'nde toplamda 549 kulübümüz var. Kocaeli Stadyumu bitti, teslim alındı, henüz orada bir müsabaka yapılmadı” dedi.

KOCAELİSPOR YENİ STATTA OYNAYACAK…

Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü: Bir aksilik olmadığı takdirde önümüzdeki sezon Kocaelispor maçları burada olacak. Dolayısıyla bu stadın daha sağlıklı bir şekilde yaşatılması için, yapay gün ışığı sistemi Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Uluslararası bir saha standartlarındaki saha olması için, bu çalışmalar ve diğer eksik kalan alanlarda yürütülen faaliyetlerimiz devam ediyor.