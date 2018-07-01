Gönlümüze göre olsun !..

MAÇLAR 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR
İstanbul İstinye Amatör Evi’nde gerçekleşecek kura çekimiyle 2. Ve 3.Lig’deki 5 temsilcimizin grupları belli olacak. TFF 2.Lig’de kura çekimi 13.30’da, TFF 3.Lig’de ise 15.30’da başlayacak. Yıllar sonra bu sezon 2.Lig’de mücadele edecek Darıca Gençlerbirliği ile 3.Lig’e 5 yıl aradan sonra dönüş yapan Gebzespor ile Kocaelispor, Gölcükspor ve 2.Lig’den düşen Körfezspor’un rakipleri merakla bekleniyor. Her iki ligde yeni sezonun ilk maçları 1 Eylül’de oynanacak.
3.LİG TAKIMLARI
KOCAELİSPOR
GÖLCÜKSPOR
KÖRFEZSPOR
GEBZESPOR
Karşıyaka
Buca
Silivri
Nazilli BLD.
Adıyaman 1954
Artvin Hopa
Serik BLD.
Nevşehir
Fatsa BLD.
Şile Yıldız
Kırşehir Belediye
Alibeyköy
Bayburt
Kemer 2003
Düzce
Ofspor
H.Edip Adıvar
Erbaa
Batman Petrol
Yeni Altındağ
Çatalca
Kozan BLD
Yomra
Erzin BLD
Bergama BLD
Diyarbekir
Tire 1922
24 Erzincan
Pazarspor
Yeni Orduspor
Anadolu Bağcılar
Van B.Şehir BLD.
Turgutlu
Erok
Muğlaspor
1461 Trabzon
Ergene Velimeşe
Sultanbeyli
Kızılcabölük
Elaziz BLD
B.Çekmece Tepecik
Çorum BLD
Cizrespor
Düzyurt
Karaköprü BLD.
Karacabey Birlik
Payasspor
Adliye
Osmaniye
2.LİG TAKIMLARI:
DARICA G.B.
Samsunspor
Manisaspor
Gaziantepspor
Manisa B.Şehir B.
UTAŞ Uşak A.Ş.
Sancaktepe Bel.
İnegölspor
Sarıyer
Tokatspor
Etimesgut Bel.
Kastamonu 1966
Eyüpspor
Tuzlaspor
Bod.B.Bodrum
Amed Sportif F.
Bugsaş Spor A.Ş
Hacettepespor
Konya A.Selçuk
Niğde Belediye
SBS İnş.Kırıkkale
Kahramanmaraş
Zonguldak Kömür
Pendikspor
Fethiyespor
Ottocool K.Gümrük
Menemen Belediye
Sivas Belediyespor
Bandırmaspor
Şanlıurfaspor
Gümüşhanespor
Keçiörengücü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz