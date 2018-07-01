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Bugün 10:15 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:18 TSİ )

Gönlümüze göre olsun !..

Spor Toto 2.ve 3.Lig’de 2018-19 sezonu grupları bugün belirleniyor. 2.Lig kura çekimi 13.30, 3.Lig kura çekimi 15.30’da başlayacak

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MAÇLAR 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

İstanbul İstinye Amatör Evi’nde gerçekleşecek kura çekimiyle 2. Ve 3.Lig’deki 5 temsilcimizin grupları belli olacak. TFF 2.Lig’de kura çekimi 13.30’da, TFF 3.Lig’de ise 15.30’da başlayacak. Yıllar sonra bu sezon 2.Lig’de mücadele edecek Darıca Gençlerbirliği ile 3.Lig’e 5 yıl aradan sonra dönüş yapan Gebzespor ile Kocaelispor, Gölcükspor ve 2.Lig’den düşen Körfezspor’un rakipleri merakla bekleniyor. Her iki ligde yeni sezonun ilk maçları 1 Eylül’de oynanacak.

3.LİG TAKIMLARI

KOCAELİSPOR

GÖLCÜKSPOR

KÖRFEZSPOR

GEBZESPOR

Karşıyaka

Buca

Silivri

Nazilli BLD.

Adıyaman 1954

Artvin Hopa

Serik BLD.

Nevşehir

Fatsa BLD.

Şile Yıldız

Kırşehir Belediye

Alibeyköy

Bayburt

Kemer 2003

Düzce

Ofspor

H.Edip Adıvar

Erbaa

Batman Petrol

Yeni Altındağ

Çatalca

Kozan BLD

Yomra

Erzin BLD

Bergama BLD

Diyarbekir

Tire 1922

24 Erzincan

Pazarspor

Yeni Orduspor

Anadolu Bağcılar

Van B.Şehir BLD.

Turgutlu

Erok

Muğlaspor

1461 Trabzon

Ergene Velimeşe

Sultanbeyli

Kızılcabölük

Elaziz BLD

B.Çekmece Tepecik

Çorum BLD

Cizrespor

Düzyurt

Karaköprü BLD.

Karacabey Birlik

Payasspor

Adliye

Osmaniye  

2.LİG TAKIMLARI: 

DARICA G.B.

Samsunspor

Manisaspor

Gaziantepspor

Manisa B.Şehir B.

UTAŞ Uşak A.Ş.

Sancaktepe Bel.

İnegölspor

Sarıyer

Tokatspor

Etimesgut Bel.

Kastamonu 1966

Eyüpspor

Tuzlaspor

Bod.B.Bodrum

Amed Sportif F.

Bugsaş Spor A.Ş

Hacettepespor

Konya A.Selçuk

Niğde Belediye

SBS İnş.Kırıkkale

Kahramanmaraş

Zonguldak Kömür

Pendikspor

Fethiyespor

Ottocool K.Gümrük

Menemen Belediye

Sivas Belediyespor

Bandırmaspor

Şanlıurfaspor

Gümüşhanespor

Keçiörengücü

Bugün 10:15 TSİ - Spor

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