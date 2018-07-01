Orhan Görsen: Bu yıl Kocaelispor’un yılı olsun  

Uzun yıllardır Kerpe’de otel işletmeciliği de yapan efsane kaptan Orhan Görsen, “yönetim büyük bir çaba sarf ediyor. Herkesin onların çevresinde bir araya gelmesi gerekiyor. Zamanında bizim parayla pulla işimiz olmamıştı. Giydiğimiz formamızı Kocaelispor sevgisiyle giyerdik. Yine öyle olmasını umut ediyorum” dedi.
HERKES ÖNCELİKLE KOCAELİLİ OLMALI…
Dışarıdan gelip forma giyen kardeşlerimiz de bizim kadar Kocaelili ve Kocaelisporlu olurlardı. Tabii ki şimdi şartlar çok değişti. İhtiyaçlar farklı artık. Buna da anlayış gösteriyorum. Ama yürekten oynamak, yürekten sevmek her zaman daha önde gelmelidir. Ben bu takımda o ruhu görüyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz