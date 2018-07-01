Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:19 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:35 TSİ )

Orhan Görsen: Bu yıl Kocaelispor’un yılı olsun  

Kocaelispor’un efsane kaptanlarından ve ‘kulübü kapattırmayan başkan’ olarak tarihe geçen Orhan Görsen, her zamanki gibi yine Kerpe’de tatilini geçirirken, gazetemiz aracılığıyla kente mesaj gönderdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Uzun yıllardır Kerpe’de otel işletmeciliği de yapan efsane kaptan Orhan Görsen, “yönetim büyük bir çaba sarf ediyor. Herkesin onların çevresinde bir araya gelmesi gerekiyor. Zamanında bizim parayla pulla işimiz olmamıştı. Giydiğimiz formamızı Kocaelispor sevgisiyle giyerdik. Yine öyle olmasını umut ediyorum” dedi. 

HERKES ÖNCELİKLE KOCAELİLİ OLMALI…

Dışarıdan gelip forma giyen kardeşlerimiz de bizim kadar Kocaelili ve Kocaelisporlu olurlardı. Tabii ki şimdi şartlar çok değişti. İhtiyaçlar farklı artık. Buna da anlayış gösteriyorum. Ama yürekten oynamak, yürekten sevmek her zaman daha önde gelmelidir. Ben bu takımda o ruhu görüyorum” dedi.

Bugün 10:19 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı mask
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı
Ufuk Çam: Fedakarlık yapmalıyız mask
Ufuk Çam: Fedakarlık yapmalıyız
Cihan Özkul: Huzurlu ve mutlu ayrılıyorum mask
Cihan Özkul: Huzurlu ve mutlu ayrılıyorum
Masterlarımız toplandı mask
Masterlarımız toplandı
Körfez Gençlerbirliği’nin geleceği emin ellerde: 2-1 mask
Körfez Gençlerbirliği’nin geleceği emin ellerde: 2-1
Bu çocuklar herkese ders olsun! mask
Bu çocuklar herkese ders olsun!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir mask
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu? mask
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu?

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL