Şampiyon Kocaeli Basket U-15 kupasını aldı

Kızlarda ve erkeklerde kentin en başarılı basketbol kulübü olan Kocaeli Basket, 14-20 Mayıs tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen U-15 A Erkek Türkiye Şampiyonası finalinde Ankara’nın ekol olmuş basketbol kulübü TED Kolejliler’i 81-74 mağlup etmiş ve Türkiye şampiyonu olmuştu. Şampiyonluk kupasını alan temsilcimizde en değerli oyuncu ise (MVP) Alperen Ertuna seçilmişti.

KUPAYI ÇİNTİMAR SUNDU

Tamamı İzmit’in evladı olan takımlar MVP Alperen ve tüm takım ödül töreninde Kocaelispor atkısı açarak duygulara tercüman olmuştu. Şampiyonlar Kocaeli şampiyonluk kupasını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törenle aldı. Gururumuz takımımıza kupasını Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takdim etti. U-15’lerde Kocaeli ikincisi Gölcük Belediyesi, üçüncüsü ise Gölcük Us Spor Kulübü oldu. Diğer iki takımımız da ödüllerini Çintimar’ın elinden aldı.

U-15 ERKEKLER:

Kocaeli Basket

Gölcük Belediye

Gölcük Us Basketbol