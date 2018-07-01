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Bugün 10:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:24 TSİ )

Yavuz’un geleceği sağlam ellerde…

Kentimizin önde gelen semt kulüplerinden Yavuspor’da Başkan Volkan Elmaser, oyuncularına teşekkür etti.

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Elmaser “Cumartesi günü oynadığımız U-11 Ligi son maçı ile 2017-2018 Ligi’ni tamamladık. Toplam 7 kategoride 150’den fazla resmi lig maçlarına çıktık. Kötü sonuçlar alsak da taahhüt ettiğimiz bütün maçlara çıktık. 1 tane dahil hiç bir maça çıkmazlık yapmadık. U-11 oyuncularımızdan A takım oyuncularımıza kadar hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bu anlamda hocalarımıza, yöneticilerimize bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 10:23 TSİ - Spor

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