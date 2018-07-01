Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:25 TSİ )

Erdoğan’dan voleybola ince bir sitem !..

Karamürsel İdman Yurdu U12 basketbol kız takımı, kupasını alırken, başkan Muharrem Erdoğan ilginç bir sitemde bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kupa törenini hayli beğenen Erdoğan açıklamasında “Teşekkürler gençlik hizmetleri ve spor müdürüm, teşekkürler basketbol il başkanım. Çok güzel bir çalışma.Umarım voleybol il temsilcimize de ders olur” dedi

 

Bugün 10:23 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vali Aksoy: Sporcu potansiyelimiz yüksek   mask
Vali Aksoy: Sporcu potansiyelimiz yüksek  
Erdoğan’dan voleybola ince bir sitem !.. mask
Erdoğan’dan voleybola ince bir sitem !..
Şampiyon Kocaeli Basket U-15 kupasını aldı mask
Şampiyon Kocaeli Basket U-15 kupasını aldı
Yavuz’un geleceği sağlam ellerde… mask
Yavuz’un geleceği sağlam ellerde…
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı mask
Kocaelispor’da hareket ve harekat zamanı
Ufuk Çam: Fedakarlık yapmalıyız mask
Ufuk Çam: Fedakarlık yapmalıyız
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir mask
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu? mask
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu?

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL