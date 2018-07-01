Erdoğan’dan voleybola ince bir sitem !..

Kupa törenini hayli beğenen Erdoğan açıklamasında “Teşekkürler gençlik hizmetleri ve spor müdürüm, teşekkürler basketbol il başkanım. Çok güzel bir çalışma.Umarım voleybol il temsilcimize de ders olur” dedi
Karamürsel İdman Yurdu U12 basketbol kız takımı, kupasını alırken, başkan Muharrem Erdoğan ilginç bir sitemde bulundu.
Kupa törenini hayli beğenen Erdoğan açıklamasında “Teşekkürler gençlik hizmetleri ve spor müdürüm, teşekkürler basketbol il başkanım. Çok güzel bir çalışma.Umarım voleybol il temsilcimize de ders olur” dedi
Bugün 10:23 TSİ - Spor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz