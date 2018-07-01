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"Asalet Kumkuması" Cebeci'de sahnelendi

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının açık hava tiyatro etkinliği kapsamında Asalet Kumkuması oyunu Kandıra Cebeci sahilinde sahnelendi

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Kocaeli Şehir Tiyatroları Asalet Kumkuması isimli oyun ile ilçe meydanlarında seyirciyle buluşuyor. Kocaeli seyircisine açık havada tiyatro izleme keyfini yaşatacak olan oyun  Pervin Atamert tarafından Molierein Kibarlık Budalası isimli oyunundan uyarlandı. Ali Düşenkalkarın yönettiği Asalet Kumkuması ilk olarak 29 Haziran Cuma günü Kandıra Cebeci Sahilinde sahnelendi. Oyun Cebeciye tatile gelen seyircilerden büyük ilgi gördü. Asalet Kumkuması oyunu tır tiyatrosu ile Kocaelinin diğer ilçelerinde de sahnelenecek.

İLK OLARAK CEBECİ SAHİLDE SAHNELENDİ

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının tır tiyatrosu programı kapsamında gerçekleştirilen açık havada tiyatro etkinliği 29 Haziran Cuma günü başladı. İlk olarak Kandıra Cebeci sahilinde sahnelenen Asalet Kumkuması oyununa tatil için Cebeciye gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sahne alanın dışına taşan kalabalık izleyici kitlesi içerisinde her yaştan insan büyük bir zevkle oyunu izledi.

OYUN BİRÇOK İLÇEDE SAHNELECEK

İlk olarak Kandıra Cebeci sahilinde sahnelenen Asalet Kumkuması oyunu 30 Haziran Cuma günü İzmit Sekapark uçurtma tepesinde sahnelenecek. Oyun daha sonra 1 Temmuz Pazar günü Derince Harikalar Sahili 2 Temmuz Pazartesi Gebze Cumhuriyet Meydanı ve 3 Temmuz Salı günü Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanında sahnelenecek. Oyunlar belirtilen günlerde saat 21:00da başlayacak.

ÜCRETSİZ SAHNELENECEK

Açık havada tiyatro etkinliği kapsamında düzenlenen oyunlara tüm halkımız davetli. 5 gün boyunca sürecek olan açık havada tiyatro etkinlikleri ücretsiz olacak.  Asalet Kumkuması oyunu Kocaeli Şehir Tiyatrolarının 2018-2019 sezonu açılış oyunu olarak da Ekim ayının ilk haftasından itibaren SDKM Büyük Sahnede seyirci ile buluşacak.

Bugün 10:33 TSİ - Kültür-Sanat

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