Antikkapı’da 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Tek Gıda İş Sendikası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Bostan’ın yeniden aday
olması bekleniyor. Mevcut başkan Ali Bostan'ın karşısına rakip çıkması beklenmeyen kongrede 109 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Toplam 800 üyesi bulunan Tek Gıda İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin kongresinde 9 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 3 kişilik disiplin kurulu ile 15 genel merkez delegesini belirlenecek. Kongreye Tık Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türker’in de katılması bekleniyor.
Tek Gıda İş'te kongre heyecanı
Tek Gıda İş Sendikası'nın 2'nci olağan genel kurulu bugün saat 13.00-16.00 arasında Antikkapı'da gerçekleştirilecek
Antikkapı’da 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Tek Gıda İş Sendikası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Bostan’ın yeniden aday
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