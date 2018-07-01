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Bugün 11:11 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:42 TSİ )

YKS'nin ikinci oturumu başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Kocaeli'de bir çok aday sınav heyecanı yaşadı.

YKS'nin ikinci oturumu başladı mask
YKS'nin ikinci oturumu başladı mask
YKS'nin ikinci oturumu başladı mask
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Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Kocaeli'de bir çok aday sınav heyecanı yaşadı.

Bugün 11:11 TSİ AA Kocaeli- Eğitim

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