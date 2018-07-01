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Sivas Katliamı 25'inci yıldönümünde anılacak

Alevi Kültür Derneği Başkanı Birol Sağlam, Sivas Katliamı'nın 25'nci yıldönümünde kentim tüm STK ve Emek Demokrasi Bileşenleri’nin katılımı ile yarın saat 18.00’de Sabri Yalım Parkı’nda (İnsan Hakları Parkı) basın açıklaması gerçekleştirecek. Sağlam, "Sivas’ta sadece katliam yapılmadı. Vicdan köreldi, aydınlık gelecek katledildi" diyerek düzenlenecek basın açıklamasına tüm halkı davet etti.

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Konu ile ilgili açıklama yapan Alevi Kültür Derneği Başkanı Birol Sağlam, “2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılan 33 aydın, yazar ve sanatçımız, gericiler tarafından tempolu alkışlar ve sevinç naraları eşliğinde ateşe verilerek öldürüldüğü Madımak katliamının üzerinden 25 yıl geçti. İnsanlık tarihine bu olayla utanç sayfalarından birini ekleyen Türkiye, ne yazık ki Madımak katliamıyla yüzleşmedi, arkasındaki karanlığı aydınlatamadı, katliamın siyasi sorumluları, organizatörleri adaletin karşısına çıkarılmadı” dedi.

AYDINLIK GELECEK KATLEDİLDİ

Sivas katliamı insanlık suçudur diyen Sağlam, “Türkiye tarihine kara leke olarak geçmiştir. Sivas’ta sadece katliam yapılmadı. Vicdan köreldi, aydınlık gelecek katledildi. Sivas ellerinde sazımız tutuştu, sözümüz tutuştu, türkülerimiz tutuştu. Özgürlüğü yazan kalemler tutuştu. 2 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’da İzmit İnsan Hakları Parkı’nda gerçekleştireceğimiz basın açıklamamıza tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.

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Bugün 11:21 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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