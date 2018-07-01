Erdoğan'dan erken yerel seçim talimatı

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim erkene mi alınacak? Ankara kulislerindeki iddiların ardından herkes bu sorulara yanıt aramaya başladı. AK Parti ve MHP’nin, 24 Haziran seçim sonuçlarının rüzgarı ile yerel seçimi Kasım'a alabileceği fikri tartışılırken, HDP’nin de destek verebileceği konuşuluyor.

Partisinin MKYK toplantısında 'yerel seçim' talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim atmosferinden çıkmayacağız, yerel seçime hazırlanacağız' ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar verdi ve "Cumhur İttifakı ile yolumuza devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, kurmaylarını ve teşkilatları "MHP'yi kıracak söz ve davranışlardan uzak durun" diye uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK'sını toplayıp 24 Haziran seçimlerini masaya yatırdı. Seçim İşleri Başkanlığı milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir brifing verdi. AK Parti'nin hangi illerde ne kadar oy kaybettiği veya kazandığı, oyların nereye gittiği, nereden geldiği grafikler ile MKYK üyelerine anlatıldı. MKYK'da 15 Temmuz etkinlikleri ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu konuda çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

YEREL SEÇİM STARTI



MKYK'nın bir başka gündem maddesi ise AK Parti'nin olağan büyük kongresi oldu. Erdoğan, önümüzdeki yılın mart ayında yapılacak yerel seçimler için start verdi ve "Seçim atmosferinden çıktık diye durmayacağız tam tersine hazır seçim atmosferi varken, yerel seçimlere hazırlanacağız. Hızla yerel seçimlere odaklanacağız" dedi. Erdoğan, bu nedenle AK Parti büyük kongresini erkene aldıklarını belirtterek "Kongrede kadrolarımızı belirleyip yerel seçim için hızla çalışacağız" ifadesini kullandı.

VATANDAŞIN TERCİHİ OLACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde listelere vatandaştan gelen bazı itirazları ima ederek, "24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan mesajın gereğini yapıp, yerel seçimlere gideceğiz. Yerel seçimlerde halkın tercih edeceği, vatandaşın sevdiği adayları bulmaya çalışacağız" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI İLE DEVAM



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemi anlatırken AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, anayasa değişikliğinden sonra seçimler ile devam eden "Cumhur İttifakı için de "Yolumuza Cumhur İttifakı ile devam edeceğiz. İki partinin işbirliği devam edecek" dedi.

Ülke sorunları ve Meclis'teki konularda iki partinin işbirliği yapacağını kaydeden Erdoğan, "Arkadaşlarımız konuşmalarına ve tavırlarına dikkat etsinler. MHP'yi kıracak söz ve davranışlardan uzak dursunlar" uyarısında bulundu.