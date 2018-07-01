Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Kentimizde Kabotaj Bayramı kutlamaları etkinliklerle devam ediyor. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk törenine Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, İzmit Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ve davetliler katılım gösterdi. Katılımcılar, çelenk töreninin ardından Marina’dan kalkan vapurla Büyükada’ya doğru yola çıktı.

ÖZGÜRLÜKLER ELDE EDİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, “Denizcilik alanında 1926 yılında Kabotaj Kanunu ile Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri sunulması hakkı münhasıran Türk Vatandaşlarına verilmiştir. Bu kanunla birlikte denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda da birçok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün Önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti denize, denizciliğe yöneliş ve kendisini asırlar boyu sömüren kapitülasyonlara meydan okuyuşun bir sembolü olarak bu kanunun çıktığı günü bayram olarak kabul etmiş ve Türk halkına bir nevi armağan olarak sunmuştur” ifadelerini kullandı.

NEŞE İLE KUTLANIYOR

Denizcilik alanında gerçekleşen gelişmelerin Kabotaj Bayramı kutlamalarına coşku kattığını söyleyen Doğusel, “Özellikle son yıllarda denizciliğe ait pek çok önemli gelişmenin yaşanmış olması, denizcilik bayramının ayrı bir neşe ile ülkenin her tarafında kutlanmasına vesile olmuştur. Nitekim denizciliğin ülkemiz için sadece bir gün değil yılın her günü hatırlanmaya ve geliştirilmeye çalışılacak kadar önemli bir yeri vardır. Bizlere bugünleri armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve tazimle anar, sektöre emeği geçen herkesin, denizcilerimizin ve vatandaşlarımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım” şeklinde kullandı.

SEKTÖRE İVME KAZANDIRDI

Doğusel’in ardından sözü alan Kocaeli Liman başkanı Murat Müftüoğlu, “Denizlerdeki eğitim ve denetim seferberliği ile büyük başarılar gerçekleştirilmiş, Türk Bayraklı gemilerin “Kara Liste” den önce “Gri Liste” ye daha sonra ise “Beyaz Liste” ye geçmesi sağlanmıştır. Paris Memorandumu Sekretaryası’nın 2018 Raporuna göre, 2017 yılı sonu itibariyle Türk Bayrağı’nın Beyaz Liste’deki başarısını sürdürerek ilerlemeye devam ettiği görülmektedir. Bakanlığımız Kabotaj taşımacılığının etkin kullanımı ve arttırılmasına yönelik olarak kabotajda çalışan gemilerin ÖTV’siz yakıt kullanmalarını sağlamış ve sektöre büyük bir ivme kazandırmıştır” dedi.

ARTTIRILMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Kocaeli’ye her yıl 10 Bin geminin uğradığını söyleyen Müftüoğlu, “Kocaeli her sene 10 Bin geminin uğrak yaptığı Türkiye’de deniz yoluyla taşınan yüklerin 0015‘nin elleçlenmesini sağlayan liman tesislerini bünyesinde barındıran, 2018 yılının ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı periyoduna göre 5,8 milyar dolarlık dış satım ile performansını yüzde 7,5 artırarak 65 ilin toplam dış satımını geride bırakan bir sanayi kenti olarak denizcilik ve ticaretteki önemini ortaya koymaktadır. Denizcilik sektöründe yapılan çalışmaların dünya standartlarında bir seviyeye getirilerek, dünya deniz taşımacılığındaki payımızın daha fazla arttırılmasını temenni ediyorum. Tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve tazimle anar, sektöre emeği geçen herkesin, denizcilerimizin ve vatandaşlarımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

BÜYÜKADA’YA GİTTİLER

Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından vatandaşlar İzmit Vapur İskelesi önünde toplandı. Vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilen Büyük Ada turu için vapur kaldırıldı. Yaklaşık 250 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen vapur seferi öncesi römorkörler ile su fışkırtıldı, yelkencilerde bu muhteşem gösteriye eşlik etti. Renkli anlara sahne olan gösterinin ardından protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakıldı.