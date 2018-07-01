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Halim Dedeoğlu kızını evlendirdi

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve Nurgün Dedeoğlu’nun kızları Simge ile Sevda Pınar ve Adnan Pınar’ın oğulları Murat bir süredir sürdürdükleri birlikteliklerini nikahla taçlandırdı.

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Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve Nurgün Dedeoğlu’nun Matematik Öğretmeni olan kızları Simge ile Sevda Pınar ve Adnan Pınar’ın İş Güvenliği Uzmanı olan oğulları Murat hayatlarını birleştirdi. Dolphin Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen nikah törenine genç çiftin sevenlerinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Demokrasi Girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül katıldı. Nikah merasiminde Simge Dedeoğlu’nun nikah şahitliğini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Zuhal Elif Kara, Özgün Arabacı ve Setenay Özdemir yaparken, Murat Pınar’ın şahitliğini Gilman Özyayla, Burhan Kaya ve Kaan Pınar üstlendi. Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kıydı. Nikah sonrası balayı için Bali’ye gidecek olan genç çiftin daha sonra hayatarını İzmit’te devam ettireceği öğrenildi.

AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN

Işık’tan 3 çocuk vurgusuNikahta genç çifte öğütler veren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Anneler babalar görevini yaptı, sizleri yetiştirdi. Artık kendi ayaklarınızın üzerinde durur hale geldiniz. Sizler tanıştınız, anlaştınız. Uzun bir yolun başındasınız. Allah inşallah uzun yıllar verir. Geçiminiz güzel olur” dedi. Çifte nikah cüzdanını taktim eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise, “Geleceğe güvenle bakmamız için bir sebebimiz daha var. Yeni bir yuva kuruldu. En kötü günümüz bugünki gibi olsun. Ayağınıza taş değmesin, diken batmasın. Hayat her zaman güllük gülistanlık değil. Zorluklarda sevgiye ihtiyacınız var. Evliliğin meyvesi çocuktur. Allah size sağlıklı, güzel en az 3 çocuk nasip etsin” şeklinde konuştu.

Bugün 11:49 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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