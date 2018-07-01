Yeni deniz uçağı ile Marmara kontrol altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın denetleme filosuna kattığı yeni deniz uçağı, beş ayda gerçekleştirdiği 200 saatlik uçuş ile sadece İzmit Körfezi değil Marmara Denizi, içme suyu havzalarını denetledi. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği yeni deniz uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet veriyor. Tüm Marmara Denizi için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilik anlık tespit edilebiliyor. Deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak, aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, son yıllarda yapılan yatırımlarla Körfezin temizlenmesi için dört koldan çalışmalar gerçekleştirildiğini, bu sayede denizdeki balık çeşitliliğinin arttığını, mavi bayraklı plajlarda da denize girilebilen bir körfeze kavuşmuş olunduğunu belirtti. Gemilerden denize bırakılan sintinelerin artık tarih olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Deniz uçağımızla Körfez’deki gemileri denetliyoruz. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Tüm Marmara Denizi’ni de kontrol ettiğimiz çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğizö ifadelerini kullandı.