Kandıra ilçesindeki Kumcağız sahilinde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Karadan yaklaşık 150 metre uzaklıkta meydana gelen hortum, sahilde bulunan vatandaşları korkuttu. Bir süre denizin üzerinde görülen hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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Denizde 150 metre uzaklıkta hortum oluştu
Kandıra Kumcağız sahilinde denizde çıkan hortum, sahildeki vatandaşları korkuttu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz