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Denizde 150 metre uzaklıkta hortum oluştu

Kandıra Kumcağız sahilinde denizde çıkan hortum, sahildeki vatandaşları korkuttu.

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Kandıra ilçesindeki Kumcağız sahilinde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Karadan yaklaşık 150 metre uzaklıkta meydana gelen hortum, sahilde bulunan vatandaşları korkuttu. Bir süre denizin üzerinde görülen hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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