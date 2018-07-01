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Bugün 12:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:08 TSİ )

KYÖD'e yoğun ilgi

Kocaeli’nde alt yapıya hizmet eden en eski kulüpler arasında yer alan ve şehrimizde birçok futbolcunun yetişmesine katkı sağlayan KYÖDspor’un seçmelerinin İzmit etabı sona erdi

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BİRAZ GEÇ KALDIK…

2007-2010 doğumlu 134 futbolcu adayının katıldığı seçmelerde dikkat çeken futbolcular listeye alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan KYÖDspor Genel Koordinatörü Kenan Açıkgöz, seçmelere katılan herkese teşekkür etti ve şu ifadelere yer verdi: Aslında seçmeleri biraz geç yaptık. Okullar kapandı ve Ramazan ayı da araya girince 30 Haziran’da seçmelerimizi yapabildik. 2009-2010 doğumluların ağırlıkta olduğu 134 aday seçmelerde yer aldı.

2 HAFTA SONRA KÖRFEZ’DE

Daha önceki seçmelerimizde 500-600 kadar sporcunun geldiği KYÖDspor’da 134 rakamı beklediğimiz kadar değil. Ama şartlar geneline bakıldığında bu da gayet normal. Dikkatimizi çeken, yetenekli futbolcular var tabii ki ama bunları işlememiz gerekiyor. Davetimize gelen herkese çok teşekkür ediyorum. 2 hafta sonra da Körfez Tütünçiftlik’ye yer alan Şengüler Çim Halı Tesisleri’nde ikinci seçmelerimizi yapacağız.

Bugün 12:07 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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