Peşin 20 bin lira oynarsa 70 bin lira

Süper Amatör Lig’de bile verilmeyecek kadar az olan bu miktarın peşin 20 bin lira olduğu öğrenildi. 20 bin lira peşinatın yanı sıra, maaşın olmadığı, tüm maçlarda forma giyerse de Mehmet’in yılda toplam 70 bin lira kadar kazanacağı ile ilgili bir teklifle gelen yönetime, Mehmet’in olumsuz cevap vermesi transferin krize girmesine neden oldu.