Süper Amatör Lig’de bile verilmeyecek kadar az olan bu miktarın peşin 20 bin lira olduğu öğrenildi. 20 bin lira peşinatın yanı sıra, maaşın olmadığı, tüm maçlarda forma giyerse de Mehmet’in yılda toplam 70 bin lira kadar kazanacağı ile ilgili bir teklifle gelen yönetime, Mehmet’in olumsuz cevap vermesi transferin krize girmesine neden oldu.
Bugün 12:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
Peşin 20 bin lira oynarsa 70 bin lira
Kocaelispor’da geçen sezonun formda futbolcuları arasında yer alan ve aldığı süreyi en iyi değerlendiren futbolculardan başı çeken Mehmet Avcı’ya, yeni sezon öncesinde teklif edilen rakamın son derece düşük olduğu ortaya çıktı.
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Bugün 12:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz