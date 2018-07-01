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Sevim Tarhan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İlimizin başarılı gazetecilerinden, Kocaelispor Medya Sorumlusu Bidar Yağmur Tarhan’ın babaannesi Sevim Tarhan, önceki sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

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Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 88 yaşında vefat eden Tarhan’ın cenazesi Fevziye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Merhumenin cenazesine Kocaelispor Mali ve Teknik Eski Asbaşkanı İlyas Çakır, Kocaeli Gazetesi Spor Muhabiri Ahmet Akay, Bağdatspor Kulübü yöneticilerinden Uğur Koştur, Demokrat Kocaeli Gazetesi’nden Yiğit Özcan, Kocaelisporlu taraftarlardan Gökmen Demirel, merhumenin eş, dost, akrabaları ve yakınları katıldı. Hüseyin Tarhan ile (rahmetli) evli olan Sevim Tarhan, Okan Tarhan ve Hakan Tarhan (rahmetli) isminde iki evlat sahibiydi. Gazetemiz olarak Merhumeye Allah’tan rahmet geride kalanlara sabır diliyoruz.

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