Kocaeli Hanibal Spor 1 yaşında

HEP BİRLİKTE PASTA KESİLDİ

1. yıl kutlama etkinliğinde ev sahipliğini Hanibal Basketbol Kulübü Başkanı Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer Kemal Gül yaptı. Genç ve başarılı antrenör Burak Kaya’nın genel koordinatörlük yaptığı kulüpte, yıl içinde performanslara göre sporculara plaket ve başarı belgesi takdim edildi. Kulüp yöneticilerinin ve sporcu velilerinin de yer aldığı etkinlikte, 1. yıl pastası hep birlikte kesildi, ardından oyun havalarıyla sahne bir an olsun boş kalmadı.

KAYA: YÜREĞİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞTINIZ

Genel Koordinatör ve basketbol antrenörü Burak Kaya açıklamasında “1 yıl önce kurulduğumuzda, bu kadar büyüyeceğimizi tahmin etmek zordu. Ancak çok güzel bir aile olacağımızı ilk günlerde hissetmiştim. Şu anki tabloda da her şey net bir şekilde görülüyor. Başkanımız Kemal hocam, yönetici ağabeylerimiz, teknik ekibimiz, velilerimiz ve siz değerli sporcu velilerimiz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız, yüreğinizi paylaştığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.