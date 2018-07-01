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Çocuk istismarında cinsel kastrasyon devreye sokulacak

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ , burada yaptığı açıklamada cinsel istismar konusunda alınacak tedbirlere değindi ve “Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız” ifadesini kullandı.

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Önleyici tedbirleri arttıracağız

“Öncelikle bu çok büyük bir vahşet. Bu cinayeti işleyen bir insan da olsa ama insanlıktan nasibini almamış birisi. Vahşice bir cinayet. Türkiye hükümet olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tür kişilerin toplum içerisinde toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

Cinsel kastrasyonu devreye sokacağız

“Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız, kararlı adımları devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda da gene dediğim gibi adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı, Bakanlar Kurulumuza da sunulmuştu. Ben de sözcü olarak bu taslakla ilgili kamuoyuna bilgi aktarmıştım ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı. Yeni dönemde Meclisimiz inşallah bu tasarıyı daha doğrusu teklif olacak, bundan sonra bu teklifi hızla yasalaştıracaktır.”

Bugün 12:16 TSİ - Gündem

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