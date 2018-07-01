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Ulus Semt Polikliniği'nde çalışmalarda sona gelindi

Gebze Belediyesi'nce 4 bin 788 metrekare alan üzerine yapılan Ulus Semt Polikliniğinde sona doğru gelindi. 12 adet poliklinik, röntgen odası, enjeksiyon ve müşahede odaları olacak Ulus Semt Polikliniğinde ayrıca ruh ve sinir hastalıkları bölümü de yer alacak.

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Sağlık alanındaki yatırımlara bir yenisini daha ekleyen Gebze Belediyesi, Ulus Semt Polikliniğindeki çalışmalarında son aşamaya geldi. 4 bin 788 metrekare alan üzerine inşa edilen Ulus Semt Polikliniğinde kaba inşaat çalışmaları tamamen biterken, ince işçilik çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Çevre düzenlemeleri devam eden Ulus Semt Polikliniği yakın zamanda bölgeye hizmet etmeye başlayacak.

Ulus Semt Polikliniği'nde 112 Acil Sağlık hizmeti başta olmak üzere 12 adet poliklinik, laboratuvar, röntgen odası, enjeksiyon ve müşahede odaları yer alacak. Poliklinikte ayrıca 2 adet kapalı spor salonu da bulunuyor. Ulus Semt Polikliniği bünyesinde barındıracağı ruh ve sinir hastalıkları bölümüyle de Kocaeli'nde bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

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