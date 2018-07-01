Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:27 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:28 TSİ )

GGM, girişimci olmak isteyenleri bekliyor

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan Kadıköy Mahallesi’nde Genç Girişimciler Merkezi (GGM), girişimci olmak isteyen gençleri bekliyor.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yaklaşık 3 yıl önce İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan Kadıköy Mahallesi’nde Genç Girişimciler Merkezi, girişimci olmak isteyen gençler için bulunmaz bir fırsat sağlıyor. Toplumsal kalkınmaya, sosyal ve ekonomik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulan Genç Girişimciler Merkezi, bünyesinde planladığı projeler ile girişimcilik ekosistemindeki etkin kurum ve kuruluşların, şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitenin bir araya gelmesini ve ortak çalışmalar yapılmasına olanak sağlıyor.

Merkezin girişimcilik algısının pozitif yönde gelişmesini kolaylaştırdığını söyleyen yetkililer, “Kadıköy Mahallesi’ndeki katlı otoparkın Turan Güneş Caddesindeki Genç Girişimciler Merkezi, girişimcilik alanında yaptığı çalışmalar ile birlikte bünyesinde bulunan genç girişimcilere ofis, sekretarya, sarf malzemesi, toplantı odası, görüşme odası ve mesleki eğitimler gibi hizmetleri de 1 yıllığına ücretsiz olarak veriyor. Kuracağı iş ile ilgili ücretsiz danışmanlık almak isteyen, proje ve hibe programları hakkında bilgi almak isteyen gençlerin buluşma noktası haline de gelen merkezde girişimci alanları da mevcut. Merkez sayesinde şimdiye kadar bilişim ve bilişim sistemleri alanında, yazılım ve tasarım alanında, temizlik ve reklam ajansı hizmetleri alanında birçok girişimci iş hayatına atılmış durumda” dediler.

Bugün 12:27 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
YKS'nin ikinci oturumu başladı mask
YKS'nin ikinci oturumu başladı
LGS’de başarının adresi yine “Bilgili Kültür Okulları” mask
LGS’de başarının adresi yine “Bilgili Kültür Okulları”
Şşş biraz sessiz! Sınav var... mask
Şşş biraz sessiz! Sınav var...
LGS sınav sonuçları açıklandı! mask
LGS sınav sonuçları açıklandı!
Bilgi Küpü’nden LGS başarınıza %100’e varan burs mask
Bilgi Küpü’nden LGS başarınıza %100’e varan burs
Doğan’dan YKS’ye girecek öğrencilere başarı dileği mask
Doğan’dan YKS’ye girecek öğrencilere başarı dileği
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir mask
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu? mask
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu?

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL