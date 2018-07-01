Apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İzmit Ömerağa Mahallesi Salim Efendi Sokak adresinde bulunan bir apartman boşluğuna düşen martıyı gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın ikinci katında bulunan daireye girerek yaklaşık 3 metre aşağıdaki martıyı fileli kurtarma aracı ile yukarı çekti. Yukarıya çıkarılan martı, itfaiye erleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden doğaya salıverildi.