Darıca’da Sünnet Şöleni

Darıca sahildeki program öncesinde çocuklar Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile buluşarak önce hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar daha sonrasında üstü açık otobüslerle şehir turu atarak gönüllerince eğlendiler.

ÇOK HEYECANLIYIM

Program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun ki zengin fakir bütün insanlarımızla birlikte 600 çocuğumuzun sünnet düğününü hep birlikte yapıyoruz” dedi.