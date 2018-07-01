Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:02 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:04 TSİ )

Darıca’da Sünnet Şöleni

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni’nde, 600 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Darıca sahildeki program öncesinde çocuklar Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile buluşarak önce hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar daha sonrasında üstü açık otobüslerle şehir turu atarak gönüllerince eğlendiler.

ÇOK HEYECANLIYIM

Program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Rabbimize hamdolsun, şükürler olsun ki zengin fakir bütün insanlarımızla birlikte 600 çocuğumuzun sünnet düğününü hep birlikte yapıyoruz” dedi.

Bugün 13:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu mask
Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu
Lastik İş Kocaeli’de yeni başkan Yusuf Bayraktar mask
Lastik İş Kocaeli’de yeni başkan Yusuf Bayraktar
Ulus Semt Polikliniği'nde çalışmalarda sona gelindi mask
Ulus Semt Polikliniği'nde çalışmalarda sona gelindi
Sivrisinekler çileden çıkarttı! mask
Sivrisinekler çileden çıkarttı!
Şoförlerin olaylı kongresi ertelendi! mask
Şoförlerin olaylı kongresi ertelendi!
Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladı mask
Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir mask
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu? mask
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu?

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL