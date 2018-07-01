15 yıllık evliliklerini el ele vererek kutladılar

Tercih ettikleri işletmenin kendileri için özenle hazırlayıp, çiçeklerle süslediği masada yemek yiyen çift, el ele tutuşarak, ömür boyu birliktelik için sözleşti. Sevgilerini ve aşklarını yeniden dile getiren çift, gecenin ilerleyen saatlerine kadar geride bıraktıkları 15 seneyi yad etti.