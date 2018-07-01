Tercih ettikleri işletmenin kendileri için özenle hazırlayıp, çiçeklerle süslediği masada yemek yiyen çift, el ele tutuşarak, ömür boyu birliktelik için sözleşti. Sevgilerini ve aşklarını yeniden dile getiren çift, gecenin ilerleyen saatlerine kadar geride bıraktıkları 15 seneyi yad etti.
Bugün 13:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:06 TSİ )
15 yıllık evliliklerini el ele vererek kutladılar
Körfez'de bulunan Şirin Enerji Firması'nda Muhasebe Müdiresi olarak yapan Emine Tunç Çoban ile eşi Ertuğrul Çoban, 15. evlilik yıldönümlerini kutladı.
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Bugün 13:04 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz