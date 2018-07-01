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Bugün 13:51 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 13:53 TSİ )

Servetiye Destanı seyirciyle buluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, “Servetiye Cephesi Destanı” tiyatro oyunu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelendi

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Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele Servetiye Şehitlerini anmak adına önemli bir program düzenledi. Bu kapsamda, Millî Mücadele’ye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesinin yaşanmış gerçek hikayesini anlatan “Milli Mücadele (1919-1921) Servetiye Cephesi Destanı” isimli tiyatro oyunu, SDKM büyük sahnede seyirciyle buluştu.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI 

Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)’nde gerçekleşen tiyatro gösterisine; AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Yasin Özlü, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“DESTANSI MÜCADELE” 

Tiyatro gösterisinin ardından konuşma yapan Milletvekili Akif Yılmaz; “İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, bizleri güzel bir gösteriyle yıllar öncesine götürerek dedelerimizin ruhunu şad ettiren bu güzel ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş başardılar. Hiç birinin mesleği oyunculuk olmamasına rağmen, her biri oyunda üzerine düşen görevi başarılı bir şekilde yerine getirdi. Dedelerinin destansı mücadelelerini yeni nesillere aktarma çabası gösteren oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz, oyunun yönetmeni Devletli Mustafa Karal’a çiçek takdim etti. 

SDKM’DE SAHNELENDİ

İstiklal Savaşında, Servetiye Cephesi, köylüler tarafından kurulmuş ve 1 yıl 3 ay 17 gün savunma yaparak, bir Yunan tümenini köylerine sokmadı. Bahçecik tepelerinde yaşanan ve adeta destan yazmış kahraman köylülerin hikâyesini anlatan oyunun yazar ve yönetmenliği ise Devletli Mustafa Karal’a ait. Servetiye Köyü’nden yerel oyuncu kadrosuyla sahnelenen tiyatro oyunu, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümüne büyük ölçüde anlam kattı. Servetiye Cephesi Şehitleri Anma Programı, bugün saat 13.30’da Başiskele Servetiye Köyü’nde düzenlenecek anma programıyla devam edecek.

Bugün 13:51 TSİ - Kültür-Sanat

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