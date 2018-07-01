Fikri Işık: İmam Hatip davası şaha kalktı

Kocaeli İmam-Hatip Mezunları Derneği (KİHMED) 36’ncı Geleneksel İmam-Hatip Mezun Buluşmasına ev sahipliği yaptı. İnterteks Fuar Alanı’nda düzenlenen buluşmaya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve İmam-Hatip mezunları katılım gösterdi.

YAD EDİYORUZ

Kuran-ı Kerim tilavetinin ve sinevizyon gösteriminin ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, “Öncelikle KİHMED’in kuruluşunda bize destek olan ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmada hayatını kaybeden, yemeyip yediren hayırseverlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Buluşmamıza katılan bütün imam hatipli abilerime kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DAVA ŞAHA KALKTI

Yamak’tan sonra sözü alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Türkiye’de İmam-Hatiplerin büyümesinde, gelişmesinde emeği olan bütün hocalarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Şu anda hayatta olan tüm hocalarımıza rabbimden uzun ömürler niyaz ediyorum. İmam-Hatip davası önemli bir davadır. Bu milletin mayasında olanı bu milletten söküp atmak kolay değildir. İmam-Hatip davası bunun böyle olmayacağının en güzel göstergesidir. Devletin yok saydığı, unutturmak istediği bir dönemde milletimiz İmam-Hatiplere sahip çıktı. Bugün hamd olsun İmam-Hatip davası yeniden şaha kalktı” ifadelerini kullandı.

MEDENİYETİ İNŞA EDECEĞİZ

“Yapmamız gereken çok şey var” diyen Işık, “Okulların kalitesini arttırmamız gerekiyor. Ne kadar kaliteli eğitim verirsek İmam-Hatip davasını güçlendirmiş oluruz. Davamız medeniyeti ihya ve yeniden inşa etmektir. İmam-Hatip davası medeniyetin ihya ve yeniden inşasına destekçidir. Önümüzdeki dönemde eğitime önem vereceğiz. Türkiye’nin 2’nci şahlanışı eğitimle olacak. Batı bizden çok çalıştığı için bizi geçti. Onun için önümüzdeki dönemde daha çok okumak ve çalışmak suretiyle biz öne geçeceğiz. Çocuklarımıza okuma sevgisi aşılamak zorundayız. Bir İmam-Hatip öğrencisinin en büyük sevgisi okuma aşkı olmalı” şeklinde konuştu.

SİYASETTEKİ BAŞARI YETMEZ

Işık’tan sonra sözü alan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, “Çok uzun konuşmaları böyle buluşmalarda makbul değil. Dönem mezunları bir araya gelmek ister, hasbihal etmek ister. Bizler bu lise tercih döneminde çocuklarımızın İmam-Hatip’leri tercih etmesi için canla başla mücadele etmeliyiz. Biz bu dünyaya veda ettiğimizde birileri bizim arkamızdan dua edecekler. Bu iki hafta kritik. Öğrencilerimizi ve velilerimizi teşvik etmeliyiz. Seçimden sonra fark edeceğiz ki STK’lar çok önemli. Siyasetteki başarı yetmez. Eğer STK alanında zayıfsak sadece siyasette başarılı olmanın uzun soluklu başarısı olmaz. O yüzden eğitim önemli. Bu toplumun bütün kesimlerini kuşatacak, hepsini İmam-Hatip ruhunun en önemli dayanağı olan İslam’da buluşturacağız” diye konuştu.

DEVAM ETMESİNİ DİLERİM

Bekiroğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Ben bu buluşmanın nice seneler devam etmesini dilerim. Kendim İmam-Hatip mezunu değilim. Sizlerin arasındaki bu sevginin devam etmesini dilerim. Bizler bu buluşmalar için Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerden desteğimizi esirgemeyeceğiz” dedi.