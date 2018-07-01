Başkan Bulut’tan altyapıya sıkı takip

Derince Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile birlikte ilçe genelinde yaptığı planlama neticesinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor. Yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki yatırımlarla ilçenin gelecek elli yılını kurtaracak olan proje kapsamında Derince merkezindeki tüm cadde ve sokaklar elden geçiyor. Derince’deki 400 km uzunluğunda altyapı hattının tamamen yenileneceği çalışmalarla birlikte ilçe merkezindeki 10 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı tamamen değişmiş olacak. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Derince’de ilk etapta İSU ekipleri gerekli düzenlemeleri yapıyor. İSU’nun altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde ise Büyükşehir ve Derince belediyelerine ait ekipler hızlı bir şekilde asfaltlama işlemine geçiyor. Altyapı düzenlemesinin ardından ilk etapta pmt serimi için uygun hale getirilen yollar sonrasında asfaltlanarak ilçe halkının kullanımına sunuluyor. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da ilçe genelinde devam eden ve kentin geleceğini kurtaracak olan çalışmaları yerinde inceliyor.

Başkan Bulut Yerinde İnceliyor

Son olarak Yavuz Sultan Mahallesi Rıhtım Caddesi, Sırrıpaşa Mahallesi Seval Sokak ve Çenedere caddelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bulut, İSU ve müteahhit firma yetkililerden bilgi aldı. Alanda yaptığı incelemelerde vatandaşlarla bir araya gelen ve çalışmaları değerlendiren Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Altyapı çalışması cesaret işidir diyerek çıktığımız bu yolda elimizi taşın altına koyduk. İlçemizin geleceğine yönelik yaptığımız bu çalışmada çıkan eski asbest boruların hali ne denli doğru bir işe imza attığımızı bize gösterdi. Biz halkımızın sağlığı ve geleceğimiz için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kuşkusuz bu çalışmaları yaparken bazen sıkıntılar olabiliyor. Ben bu noktada gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Derinceli hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. Tüm çabamız halkımızı mağdur etmeden alt ve üstyapı düzenlemelerini bir an önce tamamlayarak çözüme kavuşturmak.” dedi.