İzmit D100’de trafik rahatlayacak  

Büyükşehir Belediyesi D-100 üzerindeki yaya köprülerinde yaya ulaşımını daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. D-100 güzergâhında toplu taşıma araçlarından inen vatandaşların yaya köprülerine rahat çıkabilmeleri için asansör ve yürüyen merdiven uygulaması yapılıyor. Çalışma tamamlandığında D-100’den yaya köprülerine asansör ve yürüyen merdivenlerle ulaşım sağlanacak.

MİMAR SİNAN’DA ÇALIŞMA

Sahil bölgesi ile şehir merkezini birbirine bağlayan yaya köprüleri çalışma ile birlikte sahil bölgesi, D-100 ve şehir merkezi tarafı olmak üzere üç kısımdan yaya ulaşımına imkân verecek. Çalışma kapsamında Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nde asansör ve merdiven çalışması gerçekleştiriliyor. Asansörün taşıyıcı ayakları yapılırken merdiven imalatları da devam diyor. Köprüde ayrıca yürüyen merdiven çalışması da yapılacak.

YOĞUN YAYA AKIŞI

Yaya köprüleri hem D-100’e hem de Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlanmaları nedeniyle yoğun bir yaya akış sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda D-100’de yapılan yeni ulaşım planı nedeniyle Adnan Menderes ve Turgut Özal yaya köprülerinde ilave asansör ve Mimar Sinan yaya köprüsüne yürüyen merdiven çalışması yapıyor. Çalışma ilk olarak Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nde yapılıyor.

YÜRÜYEN MERDİVEN

D-100 İstanbul-Ankara istikametinde Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün orta ayakları arasından geçecek sığınma cebi ve durak güzergahından Mimar Sinan Yaya Köprüsü’ne çıkış olacak. Orta ayağın kenarında oluşturulan ilave yürüyen merdiven ve asansör ile toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar köprüyü kullanabilecekler.

İLAVE ASANSÖR

Mimar Sinan Yaya Köprüsü’ne yürüyen merdiven ve bir asansör ve merdiven yapılırken Adnan Menderes Yaya Köprüsü’nün güney orta yaya merdiveninin yanına bir asansör ilave edilecek. Aynı şekilde Turgut Özal Yaya Köprüsü’nde de asansör uygulaması yapılacak. Çalışma kapsamında ayrıca Turgut Özal Yaya Köprüsü’nün yürüyen merdivenlerinde bakım çalışması gerçekleştirilecek. Yaya köprüleri yeni uygulamalarla daha da işlevsel hale gelecek.