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Prim borçlu esnafa kolaylık talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarımız için SGK ve kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını istiyoruz” dedi

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kamu bankaları arasında yeni bir iş birliği protokolü imzalanmasını istediklerini belirtti. Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, prim borcu bulunduğu için emekli olamayan esnafa kolaylık sağlanması gerektiğini ifade etti.

“SİCİL ENGELİ OLMASIN”

Bu konudaki bankalarla yapılacak protokol beklentilerini dile getiren Palandöken, şunları kaydetti: “Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için bağlanacak emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza yeni bir hak tanınmalı. Yeni anlaşma ile esnafa kredi imkanı verilirken sicil engeli de olmamalı. Krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için bankanın herhangi bir riski olmayacaktır.”

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