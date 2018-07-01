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2 milyon kişi devletle barışmak için başvurdu

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ederken, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişinin devletle barışmak için müracaatta bulunduğu belirtildi.

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Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ediyor. Bugüne kadar 2 milyon civarında kişi borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvuruda bulundu. Başvuruların 31 Temmuz'a kadar süreceği yapılandırma kapsamında vatandaşlar, borçlarını eylül ayında vergi dairelerine ödemeye başlayacak.

ANA PARA ÖDEMESİ YETERLİ

Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor. Bu kapsamda vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden de başvuru yapılabiliyor. Yapılandırma kapsamında başvuran ve peşin ödemeyi seçen mükellefler neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeyerek bu fırsattan yararlanabilecek 

ÖDEMEDE KOLAYLIK İMKANI

Düzenlemeyle birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılacak. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

 

Bugün 14:40 TSİ - Ekonomi

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