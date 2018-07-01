Bugün 14:46 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:48 TSİ )
Belsa’da toplu doğum günleri
İzmit Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu doğum günü kutlamaları, kaldığı yerden devam ediyor
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Bugün 14:46 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz