Tek Gıda İş'te Ali Bostan güven tazeledi

Frito Lay, Danone Hayat Su, Mahmudiye Kaynak Damla Su, Barilla Filiz Makarna’da örgütlü olan ve toplam 800 üyesi bulunan Tek Gıda-İş Kocaeli Şubesi ikinci kongresini Antikkapı Restoranda gerçekleştirildi. Toplam 800 üyesi bulunan Tek Gıda İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin kongresinde oy kullanma hakkı olan 109 delege, 9 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 3 kişilik disiplin kurulu ile 15 genel merkez delegesini belirledi. Kongreye Tık Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türker de katıldı.

Mücadelemiz önmüzdeki dönem de devam edecektir

Kongrede konuşma yapan mevut başkan Ali Bostan, “Tek Gıda İş Sendikası olarak maceracılık yoktur. Öncelikli hedefimiz sürdürülebilir istihdam seviyesini yukarılara çıkartmaktır. Sendikamız tüm üyelerimize ve işyerlerimize eşit mesafede duruş sergilemektedir. 3’üncü dönem Toplu İş Sözleşmemizi de yüksek kazanımlarla sonlandırmış olduk. Tüm işçi sınıfının insanca yaşaması için verdiğimiz mücadele önümüzdeki çalışma döneminde de devam edecektir” dedi.

Biz çarşıyız, herşeye karşıyızTürk İş’e bağlı Tek Gıda İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin ikinci olağan genel kurulu bugün yapıldı. Yapılan kongreye mevcut başkan Ali Bostan tek aday olarak yapılırken kongrede divan Başkanlığına Mustafa Akyürek katipliklere ise Kemal Köse, Aslan İbrahim ören önerilirken oy birliği ile kabul edildi. Bostan’ın ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Mustafa Türker, “Bu kongre Kocaeli’ne hayırlı olsun. Ali Bostan kardeşime de başarılar diliyorum, burada herkez iktidarlara karşıyızdır, burada AKP’li MHP’li CHP’li olanlarımız vardır bizler hepsine kızıyoruz çünkü bizler hak aramak için bir aradayız ve bizler burada bir mücadele içerisindeyiz geçim derdindeyiz tabiki bizler de hakkımızı her zaman aramaya da devam edeceğiz çünkü “Biz çarşıyız, herşeye karşıyız” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM

Başkan Ali Bostan, Sekreter Adayı Seçkin Pekşen, Mali Sekreter Adayı Gürkan Sezer

DENETİM KURULU ASİL

Kemal Tonbil, Nedim Arkın, Tekin Salmankurt

DİSİPLİN KURULU ASİL

Sinan Akyüz, Hüseyin Gökalp, Betül Esin

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ KURULUNA KATILACAK ÜST KURUL DELEGE ADAYLARI

Ali Bostan, Seçkin Pekşen, Gürkan Sezer, Emin Bol, Burcu Yıldırım, Sinan Akyüz, Caner Ak, Neslihan Güray, Erkan Atasoy, Muhsin İleri, Ali Bahadır, Mehmet Düzgün, Seda Sevim Yılmaz, Serpil Atalay, Mehmet Özler olarak belirlendi.