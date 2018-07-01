Tüysüz kardeşler birbirine düştü

3 kez üst üste Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağa unvanı elde eden Adem Tüysüz'ün intihar etmesi ile yaşadıkları sıkıntılar gündeme gelmeye başlayan Tüysüz kardeşler, ani ölümün son 3 yıllık döneminde şehirdeki binlerce vatandaştan yüzde 10 kâr payı karşılığında milyonlarca liralık altın, döviz ve Türk parası topladı. Karşılığında müşterilere yalnızca kaşeli bir kartvizit verildi. Ancak intihar olayının ardından kentte şok etkisi yaratan gelişmeler yaşandı.

ALACAKLILARA RANDEVU

Döviz kurlarının sürekli hareket halinde olması, bazı müşterilerin paralarını almaya başlaması üzerine özel bir bankadan çektikleri altın kredilerini ödeyemez hale gelen Tüysüz ailesi, tüm alacaklılarına aynı gün, 27 Haziran Cuma günü için randevu verdi. Fakat Tüysüz kardeşler, randevudan bir gün önce saat 22.15’te mağazalarını boşaltıp kayıplara karıştı. Adem Tüysüz'ün kardeşleri Cemalettin Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Cengiz Tüysüz ile diğer aile fertleri kenti terk etti.

636 KİŞİ DAVACI OLDU

Alacaklarını tahsil etmek için iş yerine giden vatandaşlar ise dükkanların kapalı olduğunu görünce soluğu emniyet birimleri ve adliye koridorlarında aldı. Buna göre toplam 636 kişi Tüysüz ailesi hakkında suç duyurusunda bulunarak paralarının tahsilini istedi. Bu arada teslim olan ve tutuklandıktan bir süre sonra avukatlarının itirazı ile çıkarılan Tüysüz kardeşler, tüm mal varlıklarını satarak borçlarını kapatacaklarını duyurdu.

KOCAELİ TV’Yİ İSTEDİLER

Kocaeli TV’nin de şirketleri bünyesinde olduğu yönünde açıklama yapan Cemalettin Tüysüz’e bu kanalın resmi sahibi olan Turgay Tüysüz’den yanıt geldi. Turgay Tüysüz, Kocaeli TV, aile şirketinden bağımsız bir şirket olduğunu, söz konusu olay ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını dile getirdi. Ancak bu tepkiye anında yanıt veren Cemalettin Tüysüz ise, televizyonun şirketlerinin sermayesi ile kurulduğunu ve aile şirketlerinin olduğunu, Turgay Tüysüz’ün resmi sahibi olmasının bu durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

ŞENOL ÇİÇEK ORTAK OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Kocaeli TV’ye, bir süre FETÖ gerekçesi ile gözaltına alınan Şenol Çiçek ortak oldu. Bu olayların üzerinden geçen uzun sürenin ardından bu çok daha farklı bir gelişme yaşandı. Ailenin büyüklerinden olan Cemalettin Tüysüz, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir şikayet dilekçesi vererek yeğeni Turgay Tüysüz, Şenol Çiçek ve şirket çalışlarından toplam 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cemalettin Tüysüz, konu hakkında bizzat verdiği dilekçesinde; dolandırıcılık ve tehdit suçunun işlendiğini, suçun ihbarı ile soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti. Tüysüz, dilekçesinde; 14 şüpheli hakkında oldukça ağır ifadeler kullandı ve cezalandırılmalarını istedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN İSİMLER

Turgay TÜYSÜZ

Melahat SARI

Muharrem ÇELİK

Şenol ÇİÇEK

Duran YUMUŞAK

Cengiz TÜYSÜZ

Gürkan BİÇEN

Gülsüm TÜYSÜZ

Görsel EFE

Volkan BAYRAKTAR

Perihan TÜYSÜZ

Melike ZORTAŞ

Tunca KILIÇOĞLU

Bayram MACİT

CEMALETTİN TÜYSÜZ’ÜN ŞİKAYET DİLEKÇESİ…

“17 Mayıs 2014 tarihinde aile büyüğümüz Adem Tüysüz intihar etmiştir. Adem Tüysüz'ün intihar etmesi şehirde adeta bomba etkisi yaratmıştır. “Tüysüzler batıyor” diye dedikodular başlamış hatta bu dedikodular yerel basında köşe yazılarına kadar yansımıştır. Piyasada oluşan güvensizlikten ötürü, alacaklıların vadesi gelmeyen alacaklarını bir an önce tahsil etmek istemesinden dolayı ailemiz 26 Haziran 2014 tarihinde SARRAF TÜYSÜZLER isimli kuyumcu şirketimizi kapatarak tatsızlık yaşanmaması adına geçici bir süre şehri terk etmek zorunda kalmıştır.

Aileye ait olan faal olarak çalışan sadece Kocaeli TV isimli televizyon şirketi yayın hayatına devam etmekteydi. 26 Haziran 2014 tarihinden yaklaşık 7-8 gün sonra tüm aile fertleriyle terk ettiğimiz şehre geri döndük. Bu 7-8 günlük süreçte aile olarak bazı kararlar aldık. Kuyumculuk ticaretimizi noktalayıp mevcut olan gayrimenkullerimizi satarak borçlarımızı ödeyeceğimizi ve Kocaeli TV isimli televizyon şirketimizle de ticari hayatımıza devam etme kararı aldık. İntihar eden aile büyüğümüz Adem Tüysüz'ün küçük oğlu bilfiil olarak SARRAF TÜYSÜZLER isimli işyerimizde bulunmadığı için Turgay Tüysüz'ün Kocaeli TV ile ilgilenmesi ve diğer aile fertlerinin gayrimenkul satışıyla ilgilenmesinin uygun olacağı kanısına vardık.

Yaşamış olduğumuz iflas, kişi sayısı açısından fazla olduğu için tatsız bir durum yaşanmaması adına Turgay Tüysüz hariç tüm aile fertleri gayrimenkul satışlarını İstanbul’dan yönetme kararı aldık. Turgay Tüysüz iflas eden şirkette bilfiil bulunmadığı için kimsenin kendisini rahatsız etmeyeceğini düşündük. Kocaeli TV’nin iflastan kaynaklanan problemleri aşana kadar ancak bu şekilde yürüyebileceğine karar verdik. Yaşadığımız organize dolandırıcılık sırasıyla şu sıralamada gerçekleşmiştir.

Kuyumcu işyerimizi kapattıktan sonra kalan altınlarımızı eritmesi için yıllarca düzenli olarak çalıştığımız kapalı çarşıda altın toptancısı olan Özerler Kuyumculuk'un sahibi olan Mesut Özer'e teslim ettik. Kendisi altınlarımızı eriterek ilk etapta 200 bin lira, akabinde 300 bin lira olmak üzere toplam 500 bin lirayı, Turgay Tüysüz’ün isteği ile Melahat Sarı’nın hesabına gönderdik. Turgay Tüysüz bizim hesaplarımızda paranın sağlıklı olmayacağını, güvenebileceğimiz tek kişinin kendisi olduğunu ve ihtiyaç halinde ondan parayı alacağımızı söyledi. Bunun üzerine televizyonumuzda çalışan Melahat Sarı'ya altın toptancımız olan Mesut Özer banka aracılığı ile Melahat Sarı’nın kişisel hesabına geçti. Turgay Tüysüz para Melahat Sarı’nın hesabında geçtikten sonra paraya dokunulmamasını istedi ve sadece bir sıkıntı durumunda kullanılması gerektiğini söyleyerek sürekli geçiştirdi.

Yaşadığımız sıkıntılı iflastan ötürü tapu dairesinde problem yaşanabilme olasılığı üzere anlaştığımız gayrimenkul satışlarını gerçekleştirmesi için şirketimizin avukatı olan, aynı zamanda Turgay Tüysüz'le birlikte hareket eden Av. Gürkan Biçen’e gayrimenkullerimizin satış vekaletini verdik. Gürkan Biçen de gayrimenkullerimizin satışını gerçekleştirdi. Bankaya olan borçlarımızı ve gayrimenkuller üzerinde olan hacizli alacaklıların tutarı hesaplanarak anlaşılan tutardan düşülüp arta kalan miktarı SARRAF TÜYSÜZLER yetkililerine teslim edecekti. Fakat kendisi bazı kartvizitli alacaklıların son dakikalarda icra koyduklarını, satışın ucu ucuna yettiğini arta kalan 20 bin lira gibi küçük rakam olduğunu, bu parayı da Turgay Tüysüz'e teslim ettiğini söyledi. Bunun üzerine bizler Turgay Tüysüz'ü arayarak avukatın söylediklerini sorduğumuzda kendisi de doğrulayarak 20 bin lira kaldığını, bu parayı da teslim aldığını söyledi. Bizler de Turgay Tüysüz bize bu şekilde söylediği için sorgulamadık, fakat daha sonra araştırdığımızda kalan tutarın 20 bin lira olmadığını öğrendik.

Gayrimenkul satışlarımızdan dolayı Turgay Tüysüz kuyumcu dükkanımızda bulunan bazı değerli demirbaşları almamız gerektiğini ve bunun için Muharrem Çelik’in görevlendireceğini, iş yerinde bulunan 6 adet para sayma makinesini ve 7 adet resmi kayıtlı hassas teraziyi aldırarak depoya kaldıracağını söyledi ve biz de onay verdik. Fakat bazı gerçekler ortaya çıktığında Turgay Tüysüz ve Muharrem Çelik’in tüm makineleri, SARRAF TÜYSÜZLER kuyumculukta kayıtlı bu demirbaşları şirkette yetkileri olmadığı halde sattıklarını öğrendik. Muharrem Çelik’in para sayma makinelerinden bir tanesini Belediye İş Hanı'nda halen faal olarak kuyumculuk yapan ERDEN Kuyumculuk'un sahibi Muharrem Erden’e sattığını öğrendik.

Turgay Tüysüz, Kocaeli TV'yi satmak için görüşmeler yaptığını, fakat bizlerin hissedar olduğu için yaşadığımız iflastan dolayı piyasada şahıslarımıza karşı güvensizlik olduğunu (Turgut Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Cengiz Tüysüz), televizyona ait (KOCAELİ İLETİŞİM RADYO TELEVİZYON ve KOCAELİ TELEVİZYON RADYO İLETİŞİM) şirketlerindeki tüm hisseleri kendisinde toplayıp satışı ancak onun üzerinden gerçekleştirebileceğimizi söyledi. Bizler Tüysüzler ailesi olarak yaklaşık 30 yıldır bir arada çalıştık, aynı yerde oturduk, aynı araçları kullandık ve hepimiz bir bahçenin içinde birlikte büyüdük. Buna da bütün Kocaeli şahittir. Dolayısıyla bu teklifi hiç düşünmeden kabul ettik. Anonim şirket olmasından ötürü pay defterine imza atılması yeterli idi. Noterde bulunmamız gerekmediği söylendi. Satış işlemleri Turgay Tüysüz ve mali müşavir Göksel Efe tarafından hazırlandıktan sonra Turgay Tüysüz'ün adamı Muharrem Çelik’in İstanbul’a hazırlanan gerekli defterleri ve gerekli tüm evrakları getirdi ve imzalanması gereken tüm yerler imzalandı. Hatta çoğu evraklarda imzalanması gereken yerlerin kurşun kalemle işaretli olduğu tespit edilebilir. 15 Ağustos 2014 tarihinde Kocaeli TV’ye ait KOCAELİ İLETİŞİM ve KOCAELİ TELEVİZYON’a ait hisselerimizi bedelsiz olarak Turgay Tüysüz'e devir ettik.

15 Ağustos 2014 tarihinde hisselerimizi Turgay Tüysüz'e verdikten sonra kendisi telefonlarımıza daha az aralıklarla çıkmaya başladı. Adem Tüysüz aile büyüğü olduğu için asıl şirket olan KOCAELİ İLETİŞİM RADYO VE TELEVİZYON isimli şirkette büyük hisseye 690 bin lira bedel ile sahip idi. KOCAELİ TELEVİZYON RADYO isimli şirkette ise 62 bin 500 lira hissesi vardı. Vefatından dolayı kendisinin sahip olduğu hisseler eşi Perihan Tüysüz, büyük oğlu Cengiz Tüysüz, küçük oğlu Turgay Tüysüz, kızı Melike Zortaş’a eşit oranda intikal etmişti. Fakat Cengiz Tüysüz hariç tüm mirasçılar reddi mirasta bulunarak Adem Tüysüz'den kalan 690 bin lira ve 62 bin 500 liralık Kocaeli TV'ye ait iki şirketin hisselerini reddettiler. Bu reddi mirası yapmalarının sebebi iflas eden SARRAF TÜYSÜZLER isimli şirketin sahibi Adem Tüysüz'ün piyasaya borçları olmasıydı. Babasından dolayı SARRAF TÜYSÜZLER'de bulunan Cengiz Tüysüz de bu borçlara müdahil olduğu için kendisi reddi mirasta bulunmayarak Kocaeli TV'nin iki şirketindeki 690 bin lira ve 62 bin 500 liralık hisselerin tek sahibi olmuştur. Böylece Cengiz Tüysüz haricinde herkes Adem Tüysüz'ün borçlarından kurtulmuştur. Akabinde Cengiz Tüysüz tüm bu hisseleri Turgay Tüysüz'e hisseleri devrederek organize bir şekilde hisseleri aklamışlardır.

Turgay Tüysüz, Manşet Kocaeli Gazetesi'nin sahibi Şenol Çiçek ile KOCAELİ TELEVİZYON RADYO İLETİŞİM şirketinin yüzde 30’nun satışı için 150 bin liralık hisseyi 1 milyon liraya anlaştığını ve akabinde de Şenol Çiçek'in şirketin tüm hisselerini satın alacağını söyledi. 18 Aralık 2014 tarihinde Şenol Çiçek'in akrabası olan Duran Yumuşak'a; Şenol Çiçek'in sahibi olduğu KAR MEDYA firması üzerinden 2 sene taksitler halinde çekler karşılığında şirketin 150 bin liralık hissesini sattığını beyan etti. Bu çekleri tahsil ettikçe piyasaya olan borçlarımızı ödeyeceğini ve kalan miktarı da tarafımıza teslim edeceğini söylemiştir. Fakat ne piyasaya ödeme yapmıştır, ne de bizlere hakkımız olan paraları iade etmiştir. Duran Yumşak'a yapılan hisse satışının öncesinde ve sonrasında bulunan 2 bin 500 lira Turgut Tüysüz, 2 bin 500 lira Yüksel Tüysüz’e ait bu küçük hisselerin 18 Aralık 2014 tarihinden sonra sahte imza ile yok edildiği anlaşılmıştır.

Duran Yumuşak'a hisse satışından sonra yaklaşık 20 gün sonra 10 Ocak 2015 tarihinde Turgay Tüysüz, KOCAELİ İLETİŞİM RADYO TELEVİZYON şirketinde bedelsiz olarak topladığı hisseleri 1 milyon 140 bin liralık hisseyi % 76’sını bedelsiz olarak Melahat Sarı'ya geçirmiştir. Gerekçe olarak da Melahat Sarı’da hisselerin daha güvende olacağını söylemiştir.

Melahat Sarı, 2007 yılından beri Kocaeli TV'de çalışan reklam müdürü pozisyonunda görev alan bir bayandır. Kendisi 1999 depreminde babası ve annesini kaybetmiştir. Yetim olması sebebiyle ailemiz kendisine maddi manevi sahip çıkmıştır. Adeta aileden birisi gibi hepimizin evlerine girer çıkar, hatta ayrı ayrı hepimizde kalırdı. 1999 depreminde ailesini kaybettikten, evlendiği 6 Eylül 2015 tarihine kadar devletten yetim maaşı almıştır ve kendisi hayatı boyunca bankaların kredi kartı ekstresini dahi ödeyemeyen bir şahıs olarak hayatını idame ettirmiştir. Turgay Tüysüz organize bir şekilde topladığı KOCAELİ İLETİŞİM şirketindeki tüm hisseleri kendisine devir etmiştir. Melahat Sarı, Kocaeli TV'ye açılan 2016/1264 esas no'lu tazminat davasında tanıklık yapmıştır. 21 Mart 2017 tarihinde mahkeme huzurunda kendisi bizzat yemin ederek 2007 yılından 21 Mart 2017 yılına kadar şirketin yüzde 76’sının sahibi olmasına rağmen kendisinin maaşlı bir çalışan olduğunu, maaşının bir kısmını elden bir kısmını bankadan aldığını ve halen çalışan olduğunu beyan etmiştir. Turgay Tüysüz'ün hissesinin neredeyse tamamını almasına rağmen 21 Mart 2017 yılına kadar büyük hisseye kendisi büyük bir farkla sahipken Kocaeli TV’de bütün çalışanların sadece emirleri Turgay Tüysüz'den aldığını beyan etmiştir. Kendisinin ifade ettiği gibi sahibi olduğu hisselerin bedelsiz emanetçisi olduğunu Turgay Tüysüz'ün hisseleri aklama operasyonunda bir maşa olduğu ortadadır.

Bu olaylardan ve özellikle Adem Tüysüz'ün vefatından sonra aile büyüğü olan Cemalettin Tüysüz, bir akrabasının evinde Turgay Tüysüz'le görüştü. Görüşmede Cemalettin Tüysüz artık işlerin yoluna girdiğini tüm aile fertlerinin Kocaeli TV'de ticari hayatlarına devam edeceğini ve Melahat Sarı üstündeki tüm hisselerin aile fertlerine iadesini ister. Turgay Tüysüz bunu ret ederek Kocaeli TV'nin artık kendisine ait olduğunu, ailenin piyasaya olan borcun kendisine ait olmadığını ve bu borcuda kabul etmediğini söyleyerek evi terk etmiştir. Bu olayın üzerine Kocaeli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde halen devam etmekte olan Kocaeli TV’ye, Turgay Tüysüz'e, Melahat Sarı'ya hisse satış bozma davası açılmıştır.

KOCAELİ TV’nin yer aldığı şirketin sözde yüzde 30'nun sahibi olan Şenol Çiçek'in sahibi olduğu Manşet Kocaeli Gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 27 Temmuz’da; Fettullah Gülen taraftarı olduğu gerekçesiyle süresiz kapatılmıştır ve Şenol Çiçek gözaltına alınmıştır.

1 Kasım 2016 tarihinde KOCAELİ TV’nin sözde hissedarı olan Şenol Çiçek'in akrabası Duran Yumuşak aklanan emanet hisseleri Turgay Tüysüz'ün maşasına iade etmiştir. Şirketin 500 bin liralık sermayesi bu kez de şu şekilde aklanmıştır. Turgay Tüysüz yaklaşık 20 yıllık çok yakın arkadaşı olan Tunca Kılıçoğlu'na 350 bin liralık hissesini geçirmiştir. Şenol Çiçek’in akrabasının sahip olduğu 150 bin liralık hisse KOCAELİ İLETİŞİM’İN yüzde 76’sının sahibi Melahat Sarı'ya devir edilmiştir. Böylece Turgay Tüysüz'ün KOCAELİ TV’de hiç hissesi kalmamıştır. Fakat kendisi Kocaeli Televizyonu’na müdür olarak atanmıştır.

Bugüne kadar Turgay Tüysüz'le defalarca iletişime geçmeye çalıştık, ama bir türlü kendisi bizle görüşmeyi kabul etmedi. Araya aile büyükleri girmesine rağmen bir görüşme sağlanamadı. Kocaeli’de göz önünde bir aile olduğumuz için bizler bugüne kadar şehre daha fazla rezil olmamak adına sabrettik, fakat sabrımız tükendi. Dolandırıcılık yapan Turgay Tüysüz, Melahat Sarı, Muharrem Çelik bu süreçlerde sürekli olarak alacaklılarımızın bizleri (Cemalettin Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Turgut Tüysüz) öldüreceğini ve bu yüzden kesinlikle Kocaeli’ye gelip gitmememizi söyleyerek bizleri korkutup, Fetullah Gülen terör örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile yargılanan Şenol Çiçek ile birlikte bizi organize olarak dolandırmıştır. Şikayetimizin kabulüne ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmasına ve kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederim.

Cemalettin TÜYSÜZ