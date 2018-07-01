Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 19:00 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:54 TSİ )

Tüysüz kardeşlerin Kocaeli TV kavgası

Sarraf Tüysüzlerin sahibi Cemalettin Tüysüz, yeğeni Turgay Tüysüz’ün 1 milyon lira değerindeki Kocaeli TV’nin hisselerini Melahat Sarı’ya devrederek suç işlediğini iddia etti. 14 kişi hakkında da suç duyurusunda bulundu 

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sarraf Tüysüzler, kentimizin en büyük tefeci- kuyumcularından biriydi. 26 Haziran 2014 tarihinde milletten topladıkları kilolarca altın ve milyonlarca parayla kaçtılar. 636 kişi “dolandırıldık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tüysüz kardeşler Cemalettin, Cengiz, Turgay, Turgut, Yüksel Tüysüz yakalandı, “Borçlarımızı ödeyeceğiz” deyince Kocaeli 3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

HİSSELERİ SARI’YA DEVRETTİ

Cemalettin Tüysüz, önceki gün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Kocaeli TV’deki hisselerin başta Turgay Tüysüz olmak üzere 14 kişi tarafından ele geçirildiğini iddia etti. Cemalettin Tüysüz, Turgay Tüysüz’ün 1 milyon lira değerindeki televizyon hisselerini Melahat Sarı’ya devrettiğini ifada etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI İSTEDİ

Cemalettin Tüysüz, Turgay Tüysüz ve diğerleri için suç işlemek üzere suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, dolandırıcılık ve tehdit suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Cemalettin Tüysüz, Başsavcılıktan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmasına ve kamu davası açılmasına karar verilmesini talep etti. Tüysüzler mağduru 636 kişi, gelişmeleri yakından takip ediyor. AYRINTILAR YARINKİ (PAZARTESİ GÜNÜ) KOCAELİ GAZETESİ’NDE…

 

CEMALETTİN TÜYSÜZ’ÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU KİŞİLER

1.Turgay TÜYSÜZ 

2.Melahat SARI 

3.Muharrem ÇELİK 

4.Şenol ÇİÇEK

5.Duran YUMUŞAK 

6.Cengiz TÜYSÜZ

7.Gürkan BİÇEN  

8.Gülsüm TÜYSÜZ

9.Göksel EFE 

10.Volkan BAYRAKTAR

11.Perihan TÜYSÜZ 

12.Melike ZORTAŞ 

13.Tunca KILIÇOĞLU

14. Bayram MACİT

Bugün 19:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Lastik İş Kocaeli’de yeni başkan Yusuf Bayraktar mask
Lastik İş Kocaeli’de yeni başkan Yusuf Bayraktar
Sivrisinekler çileden çıkarttı! mask
Sivrisinekler çileden çıkarttı!
Şoförlerin olaylı kongresi ertelendi! mask
Şoförlerin olaylı kongresi ertelendi!
Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladı mask
Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladı
Ulus Semt Polikliniği'nde çalışmalarda sona gelindi mask
Ulus Semt Polikliniği'nde çalışmalarda sona gelindi
Sivas Katliamı 25'inci yıldönümünde anılacak mask
Sivas Katliamı 25'inci yıldönümünde anılacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit tramvayına ilk zam geldi! mask
İzmit tramvayına ilk zam geldi!
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti! mask
Halk otobüsünde kavga ölümle bitti!
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!
Milyonluk iki arsa satışa çıktı mask
Milyonluk iki arsa satışa çıktı
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir mask
Türkiye, Kasım'da yeniden sandığa gidebilir
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu? mask
Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu?

GALERİ

Wellborn “Yaza Merhaba” dedi mask
Wellborn “Yaza Merhaba” dedi
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL