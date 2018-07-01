Tüysüz kardeşlerin Kocaeli TV kavgası

Sarraf Tüysüzler, kentimizin en büyük tefeci- kuyumcularından biriydi. 26 Haziran 2014 tarihinde milletten topladıkları kilolarca altın ve milyonlarca parayla kaçtılar. 636 kişi “dolandırıldık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tüysüz kardeşler Cemalettin, Cengiz, Turgay, Turgut, Yüksel Tüysüz yakalandı, “Borçlarımızı ödeyeceğiz” deyince Kocaeli 3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

HİSSELERİ SARI’YA DEVRETTİ

Cemalettin Tüysüz, önceki gün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Kocaeli TV’deki hisselerin başta Turgay Tüysüz olmak üzere 14 kişi tarafından ele geçirildiğini iddia etti. Cemalettin Tüysüz, Turgay Tüysüz’ün 1 milyon lira değerindeki televizyon hisselerini Melahat Sarı’ya devrettiğini ifada etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI İSTEDİ

Cemalettin Tüysüz, Turgay Tüysüz ve diğerleri için suç işlemek üzere suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, dolandırıcılık ve tehdit suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Cemalettin Tüysüz, Başsavcılıktan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmasına ve kamu davası açılmasına karar verilmesini talep etti. Tüysüzler mağduru 636 kişi, gelişmeleri yakından takip ediyor. AYRINTILAR YARINKİ (PAZARTESİ GÜNÜ) KOCAELİ GAZETESİ’NDE…

CEMALETTİN TÜYSÜZ’ÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU KİŞİLER

1.Turgay TÜYSÜZ

2.Melahat SARI

3.Muharrem ÇELİK

4.Şenol ÇİÇEK

5.Duran YUMUŞAK

6.Cengiz TÜYSÜZ

7.Gürkan BİÇEN

8.Gülsüm TÜYSÜZ

9.Göksel EFE

10.Volkan BAYRAKTAR

11.Perihan TÜYSÜZ

12.Melike ZORTAŞ

13.Tunca KILIÇOĞLU

14. Bayram MACİT