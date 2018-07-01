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Su kanalına düşen kediyi halatla kurtardı

Kocaeli’de su kanalına düşen talihsiz kedinin imdadına itfaiye personeli ve gönüllü itfaiyeciler yetişti. Halat yardımıyla kanala inen itfaiye eri, kediyi kurtarmayı başardı

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Gebze’de bir su kanalına düşen kediyi, itfaiye personeli ve gönüllü itfaiye erleri birlikte kurtardı. Sarkıtılan halatla gözünü kırpmadan kanala inen itfaiye personeli, file yardımı ile kediyi yakaladı, ardından indiği kanaldan yine halat yardımı ile çıkarak kediyi doğal ortamına saldı. Vatandaşlar, büyük sabır ve özveri göstererek kediyi kurtaran itfaiye personelleri Satılmış Altınbağ, Harun Özder ve gönüllü itfaiyeciler Orhan Sönmez ile Abbas Musa Gökburun’a teşekkür etti.

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